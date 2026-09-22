Nicole Neumann confesó el inesperado problema con su hijo Cruz que impacta en su matrimonio con Manu Urcera

La confesión generó sorpresa debido a que el niño ya tiene dos años. En ese sentido, la exjurado de Los 8 Escalones reconoció que tanto las personas de su entorno como su psicólogo coinciden en que debería avanzar con el destete. Sin embargo, Nicole Neumann admitió que para ella tampoco es sencillo ponerle un punto final a la lactancia y que intenta hacerlo de manera progresiva, conversándolo con su hijo.

"Mi psicólogo me dice lo mismo. Todos me dicen que tengo que sacarle la teta ya. Es un tema mío también, lo re asumo. Por ahora voy charlando", expresó la modelo al referirse a las diferentes opiniones que recibe sobre la situación.

Además, Nicole confesó que la continuidad de la lactancia no solamente influye en su descanso, sino también en la organización familiar y en distintas actividades cotidianas. Según relató, Cruz continúa reclamándole la lactancia incluso cuando hay otras personas presentes.

En medio de esta situación, la modelo también contó cómo repercute el vínculo de su hijo con ella en los momentos que comparte con Manuel Urcera. De acuerdo con lo que reveló, el piloto está "limitado" a la hora de pasar determinados fines de semana a solas con Cruz, sin la presencia de Nicole, porque el pequeño la busca debido a la lactancia materna, especialmente durante las noches.

De esta manera, la visita de Nicole Neumann al programa de Mario Pergolini permitió conocer una faceta íntima de su maternidad y las dificultades que atraviesa actualmente para modificar una costumbre que todavía forma parte de la rutina de Cruz.

Cuál fue el difícil momento que pasó Nicole Neumann por su hijo Cruz durante sus vacaciones

Durante unas vacaciones familiares en Miami, Nicole Neumann atravesó un momento de gran preocupación por la salud de su hijo Cruz, fruto de su relación con Manu Urcera. La modelo relató lo sucedido meses atrás a través de sus redes sociales y dejó además una reflexión sobre la falta de empatía.

Todo comenzó cuando Nicole empezó a sentirse mal y, al mismo tiempo, el pequeño comenzó a vomitar. La situación generó preocupación en la modelo, que se encontraba en un país extranjero y debió comunicarse con los pediatras que conocía allí.

“Por más que tengo un nombre conocido y qué sé yo, uno es un ser humano y le pasan cosas”, expresó al recordar aquel episodio.

Luego, detalló cómo vivió esos minutos de incertidumbre: “Ese día me empezó a doler mucho la panza y peor aún Cruz empieza a vomitar. ‘Me duele la panza, me duele la panza’. Imaginate, estando en un país que no es el tuyo. Bueno, yo entro en pánico”.

Además, explicó que su preocupación aumentó porque ya era tarde y debía resolver cómo cuidar al niño durante la noche. “Estaba con mi dolor de panza y además tratando de ubicar a alguno de los dos pediatras que tengo siempre en Miami para llevar al gordo”, recordó.

A partir de aquella experiencia, Nicole Neumann pidió dejar de juzgar las situaciones ajenas y cerró con un contundente mensaje: “Más amor y menos prejuicio y más dejar vivir en paz. Besos”.