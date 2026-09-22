La China Suárez reaccionó ante la inhabilitación a Mauro Icardi para conducir tras el polémico video

Esto desató la furiosa respuesta de Mauro Icardi, quien cuestionó la medida y remarcó que su licencia italiana está vigente hasta 2029.

Lo cierto es que la China Suárez se refirió por primera vez a la polémica de manera relajada al comentar la publicación del humorista Pablito Castillo, quien hizo una divertida parodia del video en cuestión.

"La manifestación me falló porque este no es el hombre que pedí", expresaba en la publicación donde se lo veía imitando los movimientos de la actriz en la ventanilla del auto y con un campo de fondo.

Al ver las imágenes, la actriz se tomó con humor el tema y resaltó la actuación del cómico. “Buenísimo”, comentó la China junto a dos emojis de risas, dejando en claro su postura en el tema y tomándose con calma la sanción a su pareja.

Mauro Icardi explotó contra el Ministerio de Transporte tras la inhabilitación para conducir

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires se refirió al video subido por la China Suárez a las redes y apuntó contra Mauro Icardi por tener su licencia de conducir vencida.

El futbolista se refirió este tema desde las redes sociales y dejó un mensaje cargado de indignación a través de X, cuestionando la medida de la prohibición preventiva de su licencia tras la viralización de esas imágenes.

"Hola, buenas. Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios", lanzó furioso.

Y agregó molesto por la situación: "Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas".

"Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento", cerró su filoso mensaje.