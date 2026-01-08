Apareció otra supuesta amante de Luciano Castro y crece el conflicto tras las declaraciones de Griselda Siciliani

Embed

Iglesias insistió y le aclaró que la pregunta era “off the record”, sin intención de citarla públicamente. La respuesta de la famosa fue contundente: “Es una estrategia de prensa”, indicó, sugiriendo que los rumores podrían ser parte de una movida mediática.

Pero la conversación no terminó ahí. La mujer quiso saber exactamente qué se decía sobre ella y Castro, lo que llamó la atención de Iglesias. “¿De dónde sale eso? jajaja, Dios mío”, escribió la supuesta nueva amante, y luego añadió: “Yo solo puedo decirte que no me meto con tipos de novio”.

Pese a la negativa, Fernanda no quedó convencida y arrojó una frase donde queda flotando la duda: “Tardó mucho en negarlo”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Qué dijo Griselda Siciliani sobre los audios que le mandó Luciano Castro a otra mujer

El escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani tiene una cuota cómica relacionada con la manera en la que el actor intentó seducir a la joven danesa Sarah Borrell que conoció en España.

En esos audios, el actor simula un acento español bastante particular: imitó la tonada madrileña y usó palabras del slang de ese país como “curro” (sinónimo de “laburo”), “venga” o “gilipollas”. Además, en todo momento, habló con el modismo de tú, que casi no se acostumbra a decir en la Argentina.

“¿Me hubiese gustado no escuchar ese audio? No sé, me pareció hasta gracioso“, dijo Griselda entre risas durante la charla con Moria. ”Ese audio tiene un nivel de meme...“, señaló Siciliani para hacer referencia a lo divertido que le pareció la voz de Luciano con acento español.

“Preferiría no haberlo escuchado porque ahora no paro de decirle a Luciano: ‘Buen día guapa’. ¡No puedo parar de decir ‘Buen día, guapa’! Estoy obsesionada”, comentó la actriz por la frase que su pareja le decía a la joven bailarina en el audio que le mandó.