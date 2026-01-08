A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
BOMBA

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro y dio una picante versión: "Me dijo que..."

Griselda Siciliani habló con Moria Casán de la infidelidad de Luciano Castro y realizó fuertes declaraciones. Enterate qué dijo.

8 ene 2026, 09:55
Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro y dio una picante versión: Me dijo que...
Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro y dio una picante versión: Me dijo que...

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro y dio una picante versión: "Me dijo que..."

La actriz rompió el silencio en La mañana con Moria (El Trece), donde se mostró sincera y lejos de la polémica, aunque confirmó el hecho que puso a su relación en el centro de la escena mediática.

Leé también

El íntimo momento que vivió Luciano Castro en medio de los rumores de infidelidad a Griselda Siciliani

El íntimo momento que vivió Luciano Castro en medio de los rumores de infidelidad a Griselda Siciliani

“Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”, señaló la actriz.

Luego explicó que conoce a Luciano desde hace más de 20 años y que su elección de pareja es consciente: “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera... Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”.

De todas maneras, Griselda destacó que la exposición pública le resultó incómoda. “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”, comentó.

Embed

El incómodo momento que vivió Griselda Siciliani al enterarse de la infidelidad de Luciano Castro

La artista aclaró que no mantiene una relación abierta ni acuerdos fuera de lo convencional: “Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad”.

Lo que más le molestó fue la difusión pública del tema: “Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”. Y arrojó una frase dolorosa: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”.

“Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidados, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”, cerró de manera contundente Siciliani.

griselda siciliani luciano castro 8.jpg

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Griselda Siciliani Luciano Castro

Lo más visto