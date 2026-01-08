Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro y dio una picante versión: "Me dijo que..."

De todas maneras, Griselda destacó que la exposición pública le resultó incómoda. “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”, comentó.

Embed

El incómodo momento que vivió Griselda Siciliani al enterarse de la infidelidad de Luciano Castro

La artista aclaró que no mantiene una relación abierta ni acuerdos fuera de lo convencional: “Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad”.

Lo que más le molestó fue la difusión pública del tema: “Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”. Y arrojó una frase dolorosa: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”.

“Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidados, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”, cerró de manera contundente Siciliani.