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Confirman la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa y revelan un dato explosivo: "Él le tiene miedo a..."

Después de varias idas y vueltas, aseguraron que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa terminaron su relación. En Puro Show dieron detalles de una fuerte interna y Pampito sorprendió al revelar una delicada versión. 

16 sept 2026, 14:26
Confirman la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa y revelan un dato explosivo: Él le tiene miedo a...

Confirman la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa y revelan un dato explosivo: "Él le tiene miedo a..."

Confirman la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa y revelan un dato explosivo: Él le tiene miedo a...

Confirman la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa y revelan un dato explosivo: "Él le tiene miedo a..."

La historia de amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habría llegado definitivamente a su fin. Después de meses atravesados por rumores, distanciamientos y versiones de crisis, Angie Balbiani aseguró en Puro Show (El Trece) que la pareja se separó hace apenas unos días.

Según explicó la panelista del ciclo de eltrece, detrás de la ruptura habría existido un fuerte conflicto que también involucró a las hijas del conductor y a la modelo peruana.

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“Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett”, afirmó Balbiani, quien además sostuvo que Tinelli “asume que no está más enamorado”.

La información no terminó allí. La periodista lanzó otra fuerte versión sobre cómo habría sido el vínculo durante el último tiempo: “Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres”.

Pampito intervino para señalar que también habían circulado versiones sobre Tinelli: “Y Tinelli estaba con otras mujeres, lo contamos acá, cuando estuvo con Chloé Bello y supuestamente estaba con Milett”.

La delicada versión de Pampito sobre Tinelli y Milett

En medio del debate, Pampito sorprendió al revelar una información que, según explicó, no podía desarrollar por completo.

“A mí me contaron algo… es delicado… que Tinelli le tiene miedo a Milett”, lanzó el conductor.

Ante el impacto que generó la frase, aclaró que no estaba haciendo referencia a amenazas graves ni a la comisión de algún delito, sino a una situación sensible cuyos detalles prefirió preservar.

“Le tiene miedo o respeto, si quieren, a Milett. No puedo contar por qué. Me lo dijeron, pero no lo puedo contar”, cerró Pampito.

La versión aparece en momentos en que vuelve a quedar bajo la lupa la intimidad de Marcelo Tinelli y su familia, mientras la supuesta ruptura con Milett abre un nuevo capítulo después de una relación marcada por constantes rumores de crisis.

     

 

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Marcelo Tinelli Milett Figueroa

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