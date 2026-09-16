Confirman la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa y revelan un dato explosivo: "Él le tiene miedo a..."

Pampito intervino para señalar que también habían circulado versiones sobre Tinelli: “Y Tinelli estaba con otras mujeres, lo contamos acá, cuando estuvo con Chloé Bello y supuestamente estaba con Milett”.
La delicada versión de Pampito sobre Tinelli y Milett
En medio del debate, Pampito sorprendió al revelar una información que, según explicó, no podía desarrollar por completo.
“A mí me contaron algo… es delicado… que Tinelli le tiene miedo a Milett”, lanzó el conductor.
Ante el impacto que generó la frase, aclaró que no estaba haciendo referencia a amenazas graves ni a la comisión de algún delito, sino a una situación sensible cuyos detalles prefirió preservar.
“Le tiene miedo o respeto, si quieren, a Milett. No puedo contar por qué. Me lo dijeron, pero no lo puedo contar”, cerró Pampito.
La versión aparece en momentos en que vuelve a quedar bajo la lupa la intimidad de Marcelo Tinelli y su familia, mientras la supuesta ruptura con Milett abre un nuevo capítulo después de una relación marcada por constantes rumores de crisis.