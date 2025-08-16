Javier Milei defendió la nueva película de Guillermo Francella y criticó a los "progres caviar"

milei-francella.jpg

"No se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura", concluyó el Presidente.

De qué trata "Homo Argentum", la nueva película de Francella

Guillermo Francella en Homo Argentum.jpg Guillermo Francella sorprende en "Homo Argentum", su nueva película con los creadores de "El encargado". (Foto: Gentileza Prensa)

No es la primera vez que Milei se pronuncia sobre el filme. El pasado martes proyectó Homo Argentum al finalizar una reunión con diputados libertarios, aliados y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la quinta presidencial de Olivos. Además, este viernes lo volvió a mostrar durante la reunión de Gabinete.

En Homo Argentum, Guillermo Francella se transforma en distintos personajes a lo largo de 16 mini relatos que oscilan entre uno y 12 minutos de duración. Cada historia explora, con humor e ironía, las múltiples facetas de la condición humana en el contexto argentino.

El filme propone una mirada mordaz y divertida sobre el presente del país, combinando sátira y sensibilidad. Su tono rinde homenaje a clásicos de la comedia italiana, como Los monstruos, Un burgués pequeño, pequeño y Los nuevos monstruos, pero con un sello profundamente local.

El guion está a cargo de Andrés Duprat, habitual colaborador de Mariano y Gastón Duprat, con la participación de Horacio Convertini como co-guionista y aportes creativos de Leonardo D’Espósito, Juan José Becerra y Mario Mactas.