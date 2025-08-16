Javier Milei defendió la nueva película de Guillermo Francella y criticó a los "progres caviar"

El presidente Javier Milei elogió el nuevo filme protagonizado por Guillermo Francella y, al mismo tiempo, cuestionó a los "progres caviar" que criticaron Homo Argentum, estrenada el pasado jueves.
Desde la red social X, el presidente elogió Homo Argentum, estrenada el pasado jueves, y cruzó a quienes criticaron su contenido.
Milei defendió la nueva película de Guillermo Francella y criticó a los "progres caviar"
A través de su cuenta en X, el mandatario expuso su veredicto sobre la trama que está compuesta por 16 historias en las que el actor principal interpreta distintos personajes, mostrando con humor varias facetas del argentino promedio: "Deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)", dijo.
En la misma línea, el jefe de Estado agregó: "Cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyos aspectos salientes de su existencia son ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)".
Acerca de la comedia dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, continuó: "Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi que está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos".
"No se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura", concluyó el Presidente.
No es la primera vez que Milei se pronuncia sobre el filme. El pasado martes proyectó Homo Argentum al finalizar una reunión con diputados libertarios, aliados y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la quinta presidencial de Olivos. Además, este viernes lo volvió a mostrar durante la reunión de Gabinete.
En Homo Argentum, Guillermo Francella se transforma en distintos personajes a lo largo de 16 mini relatos que oscilan entre uno y 12 minutos de duración. Cada historia explora, con humor e ironía, las múltiples facetas de la condición humana en el contexto argentino.
El filme propone una mirada mordaz y divertida sobre el presente del país, combinando sátira y sensibilidad. Su tono rinde homenaje a clásicos de la comedia italiana, como Los monstruos, Un burgués pequeño, pequeño y Los nuevos monstruos, pero con un sello profundamente local.
El guion está a cargo de Andrés Duprat, habitual colaborador de Mariano y Gastón Duprat, con la participación de Horacio Convertini como co-guionista y aportes creativos de Leonardo D’Espósito, Juan José Becerra y Mario Mactas.