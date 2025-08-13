El gesto de Guillermo Francella con Julieta Prandi antes de la sentencia a Claudio Contardi: "Pobrecita"

Este miércoles por la mañana el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dará el veredicto a Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal luego del comienzo del juicio oral la semana pasada.

El fiscal Cristian Fabio pidió 20 años de cárcel para el empresario. Por su parte, Javier Baños y Fernando Burlando, abogados de Julieta Prandi, solicitaron al Tribunal que se aplique la máxima pena: 50 años de prisión. En tanto, la defensa del imputado pidió su absolución. En caso de ser condenado, Contardi quedará detenido al instante.

Por qué la querella pidió 50 años de cárcel para Claudio Contardi

El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, fundamentó las pruebas que sustentan el pedido de 50 años de prisión para Claudio Contardi, acusado de abuso sexual agravado.

El letrado del estudio de Fernando Burlando habló en el ciclo Sábado en TN y fundamentó por qué solicitaron esa cantidad de años de cárcel para Contardi.

"La prueba es sobre abundante, en general los abusos sexuales son delitos complejos de probar y realmente es un caso atípico porque contamos con un sin números de elementos de convicción", comenzó el abogado.

"Hay un relato de Julieta Prandi que es consistente, sostenido en el tiempo, que no tiene fisuras y que además es avalado por 13 testigos en estas dos jornadas de debate y que se complementa con una pericia psicológica incontrastable y una pericia psiquiátrica que es inequívoca y que da cuenta de indicios de abuso sexual intrafamiliar y sostenidos en el tiempo. En pocos casos se cuenta con tanto material probatorio para demostrar un hecho de estas características", fundamentó Baños.

"Nosotros queremos una condena acorde con la magnitud del injusto cometido. Las diferencias de matices pueden existir. El fiscal pidió 20 años y tiene un deber de objetividad. Nosotros estamos representando a Julieta, somos parte, y entendemos que en este caso no debe haber una resocialización del sujeto. Consideramos realmente que esta persona es incapaz de ser resocializado. Lo único que tuvimos en cuenta para la pena es garantizar la seguridad de Julieta y neutralizar a esta persona que nos parece completamente peligrosa", siguió el abogado de Julieta Prandi.

Y cerró con firmeza: “Existieron una cantidad de relaciones que no fueron consentidas. De acuerdo a la prueba que se incorporó, Julieta fue obligada a tener relaciones con este sujeto sin su consentimiento. Es una denuncia de Julieta en el año 2018, mantenida en el tiempo y ratificada ante una multiplicidad de peritos y es un relato coherente y que no tiene fisuras".