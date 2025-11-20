Una cookie fatal y despedida: un nuevo participante fue eliminado de MasterChef Celebrity

Este miércoles, el jurado de MasterChef Celebrity puso a competir a los 10 participantes con delantal negro en la quinta gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara, donde finalmente uno de ellos quedó fuera del certamen.
En el marco de la semana denominada “especial del jurado”, quienes habían obtenido las peores devoluciones debieron afrontar un desafío exigente: preparar una cookie gigante siguiendo al pie de la letra las indicaciones en voz alta de Damián Betular, el pastelero homenajeado de la noche.
La jornada avanzó con evaluaciones dispares, y rápidamente se marcaron diferencias entre los concursantes. Eugenia Tobal, pese a enojarse porque Wanda se olvidó de darle el packaging, logró destacarse. También brillaron Maxi López, con una presentación que sorprendió positivamente; Evangelina Anderson, muy elogiada por los chefs; y Valentina Cervantes, que continúa afianzándose gala tras gala. Los cuatro fueron reconocidos como los mejores del desafío.
En un segundo bloque, el jurado convocó a La Reini, La Joaqui, Ian Lucas y Julia Calvo. Aunque cometieron algunos fallos técnicos, sus preparaciones alcanzaron el nivel suficiente para seguir en competencia, asegurándose otra semana en el certamen.
Así, el tramo final quedó en manos de Alex, la conductora de Implacables (elnueve) y el cantante de Massacre. El primero en quedar a salvo fue el comediante, que había llegado a la instancia con muy poca confianza en sí mismo. Finalmente, la definición se redujo a Roccasalvo y Walas: ambos habían acumulado errores que comprometieron por completo sus cookies y los dejaron cara a cara ante la eliminación.
La sentencia recayó sobre quien había reemplazado a Pablito Lescano, el cantante de Massacre, quien se convirtió en el nuevo eliminado del reality. Antes de abandonar la cocina más famosa del país, agradeció emocionado: "Muchísimas gracias por aguantarme a esta altura. El placer es mío de haber conocido a los chefs, a Wanda y al grupo".
Walas, líder de Massacre, ingresó a MasterChef Celebrity (Telefe) el 20 de octubre de 2025, cuando fue convocado de urgencia para reemplazar a Pablito Lescano, quien dejó el certamen por motivos personales y profesionales. Su llegada sorprendió tanto al público como al jurado, ya que no estaba previsto que formara parte del elenco inicial.
Desde su debut, el músico se convirtió en uno de los participantes más carismáticos del reality. Si bien no se destacaba por su destreza técnica, aportaba humor, espontaneidad y una energía muy particular que rápidamente lo volvieron un favorito del público.
A lo largo de su recorrido, tuvo algunos aciertos puntuales —sobre todo en platos donde pudo improvisar y crear sabores personales—, pero también protagonizó varios tropiezos culinarios que lo dejaron repetidas veces cerca de la eliminación.
Finalmente, el 19 de noviembre de 2025, Walas quedó entre los tres peores de la quinta gala de eliminación y, tras presentar una cookie gigante con múltiples fallas, el jurado decidió que era el momento de despedirlo del certamen. Antes de irse, se mostró agradecido y emocionado por la experiencia y por el vínculo construido con sus compañeros, los chefs y Wanda Nara.