Una cookie fatal y despedida: un nuevo participante fue eliminado de MasterChef Celebrity

Así, el tramo final quedó en manos de Alex, la conductora de Implacables (elnueve) y el cantante de Massacre. El primero en quedar a salvo fue el comediante, que había llegado a la instancia con muy poca confianza en sí mismo. Finalmente, la definición se redujo a Roccasalvo y Walas: ambos habían acumulado errores que comprometieron por completo sus cookies y los dejaron cara a cara ante la eliminación.

La sentencia recayó sobre quien había reemplazado a Pablito Lescano, el cantante de Massacre, quien se convirtió en el nuevo eliminado del reality. Antes de abandonar la cocina más famosa del país, agradeció emocionado: "Muchísimas gracias por aguantarme a esta altura. El placer es mío de haber conocido a los chefs, a Wanda y al grupo".

Cómo fue el paso de Walas en MasterChef Celebrity

Walas, líder de Massacre, ingresó a MasterChef Celebrity (Telefe) el 20 de octubre de 2025, cuando fue convocado de urgencia para reemplazar a Pablito Lescano, quien dejó el certamen por motivos personales y profesionales. Su llegada sorprendió tanto al público como al jurado, ya que no estaba previsto que formara parte del elenco inicial.

Desde su debut, el músico se convirtió en uno de los participantes más carismáticos del reality. Si bien no se destacaba por su destreza técnica, aportaba humor, espontaneidad y una energía muy particular que rápidamente lo volvieron un favorito del público.

A lo largo de su recorrido, tuvo algunos aciertos puntuales —sobre todo en platos donde pudo improvisar y crear sabores personales—, pero también protagonizó varios tropiezos culinarios que lo dejaron repetidas veces cerca de la eliminación.

Finalmente, el 19 de noviembre de 2025, Walas quedó entre los tres peores de la quinta gala de eliminación y, tras presentar una cookie gigante con múltiples fallas, el jurado decidió que era el momento de despedirlo del certamen. Antes de irse, se mostró agradecido y emocionado por la experiencia y por el vínculo construido con sus compañeros, los chefs y Wanda Nara.