A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Palito

La filosa chicana de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef que reavivó tensiones del pasado: "Cuando no..."

Wanda Nara lanzó un mensaje picante en MasterChef Celebrity dirigido a Maxi López, con una sutil indirecta que evocó su pasado en pareja.

19 nov 2025, 23:46
La filosa chicana de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef que reavivó tensiones del pasado: Cuando no...
La filosa chicana de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef que reavivó tensiones del pasado: Cuando no...

La filosa chicana de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef que reavivó tensiones del pasado: "Cuando no..."

Wanda Nara y Maxi López volvieron a regalar uno de los momentos más descontracturados y entretenidos de MasterChef Celebrity (Telefe) después de la última gala de eliminación. La buena química que vienen mostrando desde que él se sumó al certamen nuevamente quedó en evidencia.

En el programa del 19 de noviembre, la conductora había advertido que quienes fueran vestidos de rosa iban a sumar puntos extra, y varios participantes tomaron nota. Entre ellos, su expareja, que apareció con una camisa de ese color. A Wanda le divirtió esa especie de “obediencia” y no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un comentario picante, con un toque de ironía sobre el vínculo conflictivo que tuvieron en el pasado.

Leé también

El video que desató la bronca de Wanda Nara y trabó el acuerdo con Mauro Icardi por sus hijas

El video que desató la bronca de Wanda Nara y trabó el acuerdo con Mauro Icardi por sus hijas

Evangelina Anderson se sorprendió y preguntó: "¿Por qué vinieron todos de rosa hoy?". Nara respondió a la inquietud de la modelo: "Porque yo dije que podían venir de rosa y quizas eso sumaba puntos. Lo que la Jefa dice, se hace".

"Me encanta que me hagas caso, porque cuando no me haces caso no te ha ido bien", comentó Wanda entre risas cuando llegó el momento de mostrar el look del padre de sus hijos. "Es verdad, es verdad", asumió López.

Embed

Qué accesorio de Maxi López llevaba Wanda Nara

Wanda Nara un un momento destacado este 18 de noviembre en MasterChef Celebrity (Telefe) cuando se acercó al puesto de Maxi López y el exfutbolista reparó en un detalle inesperado: el reloj que ella llevaba puesto. Apenas lo vio, lanzó divertido: “Este lo conozco… creo que hay algo de la primera administración”, dejando flotando en el aire la idea de que ese accesorio pertenecía a una etapa compartida del pasado.

La reacción de López no quedó ahí. Con humor, le pidió a la conductora que se lo mostrara: “Dejámelo probar, un segundito”. Pero Wanda, sin perder su estilo filoso, frenó la situación al instante: “No, ni loca. No vuelve más”.

El intercambio, breve pero lleno de chispa, derivó en risas dentro del estudio y volvió a evidenciar la dinámica particular que mantienen desde que comparten pantalla. Lejos de tensiones, el ida y vuelta aportó un toque de humor espontáneo y reafirmó que cada cruce entre ellos despierta curiosidad entre los espectadores.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Maxi López

Lo más visto