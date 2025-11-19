La filosa chicana de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef que reavivó tensiones del pasado: "Cuando no..."

Qué accesorio de Maxi López llevaba Wanda Nara
Wanda Nara un un momento destacado este 18 de noviembre en MasterChef Celebrity (Telefe) cuando se acercó al puesto de Maxi López y el exfutbolista reparó en un detalle inesperado: el reloj que ella llevaba puesto. Apenas lo vio, lanzó divertido: “Este lo conozco… creo que hay algo de la primera administración”, dejando flotando en el aire la idea de que ese accesorio pertenecía a una etapa compartida del pasado.
La reacción de López no quedó ahí. Con humor, le pidió a la conductora que se lo mostrara: “Dejámelo probar, un segundito”. Pero Wanda, sin perder su estilo filoso, frenó la situación al instante: “No, ni loca. No vuelve más”.
El intercambio, breve pero lleno de chispa, derivó en risas dentro del estudio y volvió a evidenciar la dinámica particular que mantienen desde que comparten pantalla. Lejos de tensiones, el ida y vuelta aportó un toque de humor espontáneo y reafirmó que cada cruce entre ellos despierta curiosidad entre los espectadores.