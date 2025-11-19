El Servicio Meteorológico lanzó un alerta en el AMBA: así estará el tiempo este jueves y el resto del fin de semana largo

VFKTOL22WNGFFM6URSH2QTNBNE

El norte y centro de Buenos Aires, incluida la Ciudad, permanecen bajo alerta amarilla. La jornada tendrá temperaturas que irán de los 17 a los 26 grados y ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y los 69 kilómetros por hora. También continúan con advertencias por tormentas Chubut (noroeste), Río Negro (oeste), Neuquén (suroeste), Córdoba, el sur santafesino y el centro-sur de Entre Ríos. Otras provincias, como La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca, están bajo alerta amarilla por viento.

Cómo estará el clima el fin de semana largo

El panorama para el viernes presenta mayor incertidumbre: aunque las lluvias tenderán a ceder, la humedad acumulada mantendrá el cielo establemente nublado y no se descarta algún chaparrón aislado. La llegada de aire del sudeste limitará las marcas térmicas, que no superarían los 22 grados, con mínimas cercanas a los 15. Ese día también regirá alerta amarilla por vientos en Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el norte cordobés, mientras que La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa quedarán bajo advertencia por tormentas.

Con el desarrollo del fin de semana largo, el pronóstico muestra una tendencia a la estabilidad. El sábado se anticipa con nubosidad variable en el AMBA; el domingo y el lunes, en cambio, se perfilarán con condiciones más despejadas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados el sábado, subirán a un rango de 16 a 25 el domingo y alcanzarán valores de entre 17 y 27 grados el lunes feriado.