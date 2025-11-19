El Servicio Meteorológico lanzó un alerta en el AMBA: así estará el tiempo este jueves y el resto del fin de semana largo
El AMBA espera tormentas desde el mediodía del jueves por el avance de un frente frío, con acumulados que podrían llegar a 40 milímetros en algunas zonas.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un cambio de clima para este jueves en el AMBA. (Foto: Télam).
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio importante en las condiciones del tiempo para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con la llegada de tormentas asociadas al avance de un frente frío. El fenómeno ya generó vientos intensos en el sur del país y su impacto se extenderá a lo largo de las próximas horas en una decena de provincias bajo advertencia por inestabilidad.
Para la región central se espera el ingreso de aire más frío desde el sur y sudoeste, que primero alcanzará el norte de la Patagonia y Cuyo antes de avanzar hacia Buenos Aires. Ese desplazamiento reforzará los procesos de inestabilidad previstos desde la mañana en sectores como La Pampa y el sur cordobés, donde podrían registrarse las primeras tormentas, según indicó Meteored.
En el caso del AMBA, las lluvias comenzarían alrededor del mediodía, inicialmente de manera aislada. Por la tarde se prevé el momento de mayor actividad, con posibilidad de precipitaciones fuertes en algunos puntos. Hacia la noche las tormentas continuarían, aunque con tendencia a disminuir con el correr de las horas. Para el viernes, el SMN proyecta baja probabilidad de lluvias y una mejora progresiva del tiempo.
Los acumulados estimados para este jueves rondan los 30 milímetros en promedio para la región metropolitana, aunque los modelos sugieren una distribución irregular: algunas áreas podrían recibir entre 15 y 20 milímetros y otras acercarse a los 40.
El norte y centro de Buenos Aires, incluida la Ciudad, permanecen bajo alerta amarilla. La jornada tendrá temperaturas que irán de los 17 a los 26 grados y ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y los 69 kilómetros por hora. También continúan con advertencias por tormentas Chubut (noroeste), Río Negro (oeste), Neuquén (suroeste), Córdoba, el sur santafesino y el centro-sur de Entre Ríos. Otras provincias, como La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca, están bajo alerta amarilla por viento.
Cómo estará el clima el fin de semana largo
El panorama para el viernes presenta mayor incertidumbre: aunque las lluvias tenderán a ceder, la humedad acumulada mantendrá el cielo establemente nublado y no se descarta algún chaparrón aislado. La llegada de aire del sudeste limitará las marcas térmicas, que no superarían los 22 grados, con mínimas cercanas a los 15. Ese día también regirá alerta amarilla por vientos en Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el norte cordobés, mientras que La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa quedarán bajo advertencia por tormentas.
Con el desarrollo del fin de semana largo, el pronóstico muestra una tendencia a la estabilidad. El sábado se anticipa con nubosidad variable en el AMBA; el domingo y el lunes, en cambio, se perfilarán con condiciones más despejadas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados el sábado, subirán a un rango de 16 a 25 el domingo y alcanzarán valores de entre 17 y 27 grados el lunes feriado.