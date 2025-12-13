Murió el actor Héctor Alterio a los 96 años

IG muerte Héctor Alterio - Pentación Espectáculos

En tanto, en Buenos Aires fue el empresario teatral Carlos Rottemberg quien, desde la cuenta oficial de X del Multiteatro lo despidió, remarcando la enorme figura que fue y que sin duda enalteció el mundo de la actuación argentina: "El fallecimiento de Héctor Alterio enluta a la comunidad artística argentina y española. Desde esta Casa Teatral sentimos congoja ante la desaparición física de uno de los mayores representantes de nuestra cultura. Vayan a la distancia nuestras condolencias a toda su familia".

TW Multiteatro muerte de Héctor Alterio

Héctor Alterio, el actor argentino que dedicó su vida a la actuación

Héctor Alterio, uno de los actores más emblemáticos de la cultura argentina y española, falleció este 13 de diciembre de 2025 a los 96 años. Nacido en Buenos Aires en 1929, dejó una huella profunda en el teatro, el cine y la televisión, con una trayectoria que atravesó generaciones y superó las 150 películas, además de innumerables obras teatrales y producciones televisivas.

Su vínculo con la actuación comenzó muy temprano. En 1948 debutó sobre las tablas con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, dando inicio a un recorrido artístico que no se detendría durante más de siete décadas. Apenas dos años después, en 1950, fundó la compañía Nuevo Teatro, un proyecto clave que impulsó una renovación profunda de la escena argentina hasta 1968, combinando propuestas vanguardistas con grandes clásicos. En ese período, Alterio se destacó en montajes como El mercader de Venecia, Casa de muñecas y Madre Coraje y sus hijos, consolidándose como una de las figuras centrales del teatro independiente, sin abandonar nunca los roles protagónicos.

Héctor Alterio en La patagonia rebelde

El cine llegó a su vida en 1965 con Todo sol es amargo, y desde entonces su nombre quedó ligado a películas fundamentales del cine nacional. Brilló en títulos como La Patagonia rebelde y La tregua, ambas de 1974, y fue parte de La historia oficial (1985), film que obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera. Años más tarde, volvió a emocionar al público con El hijo de la novia (2001). A lo largo de su carrera trabajó con directores de enorme prestigio, entre ellos Leopoldo Torre Nilsson en La maffia (1971) y Héctor Olivera, y participó en cuatro producciones argentinas que fueron candidatas al Oscar.

En 1975, tras recibir amenazas de la Triple A luego del estreno de La Patagonia rebelde, Alterio se vio obligado a exiliarse en España. Allí residió durante décadas y desarrolló una intensa carrera, con actuaciones destacadas en El crimen de Cuenca (1979) y El nido (1980). Su talento fue ampliamente reconocido: obtuvo la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por A un dios desconocido (1977), el Goya de Honor en 2004 y el Cóndor de Plata honorífico en 2008.

Héctor Alterio en La historia oficial

Ya de regreso en Buenos Aires, volvió a encontrarse con el público con Mi Buenos Aires, un espectáculo de poesía y tango que se mantuvo en cartel incluso después de que el actor superara los 90 años. En 2023 fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura, un reconocimiento a una vida dedicada al arte. Su legado continúa también a través de sus hijos, Ernesto y Malena Alterio, quienes siguieron sus pasos y construyeron sus propias carreras actorales.