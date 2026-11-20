En cuanto a las costosas salidas a comer afuera que marcó Juan Manuel como punto de incomodidad para él, Marta Fort explicó: “Pasamos de comer afuera a disfrutar tomando mates con amigos, cenando en casa con comida hecha por mí o comiendo adentro con mi familia mientras jugábamos a juegos de mesa. Porque justamente, quería que me saque de esa etiqueta y quería que él entienda que me podía amoldar a su disfrute porque al fin y al cabo ese era mi objetivo”.

Destacó sobre su rutina diaria: “No me drogo. Dormía poco cuando estaba él porque muchas veces él me acompañaba a trabajar y cuando estábamos libres de mi agenda se hacía tarde y yo quería aprovechar con él. No es algo que practico en mi diaria tampoco; si no estoy con él, no salgo, no tomo, aprovecho a dormir y descansar de mi día”.

“Soy una persona aplicada y me extraña viniendo de alguien que sabía lo que trabajaba. Yo no podía ir para allá al principio de la relación porque por más que no le pese lo económico tenía contratos que cumplir que me ocupaban muchas veces sábado y domingo inclusive”, siguió en esa línea.

Los tiempos en la relación y la charla que tuvo Marta Fort con su ex tras el revuelo mediático

Marta Fort remarcó que ella también dejó tiempos personales para poder dedicárselos a la relación con Juan Manuel Ramírez: “Hasta que dejé de hacer esos trabajos para sobrellevarme los días en la semana para poder estar libre para él y poder viajar. Todo esto él lo sabe y, a diferencia de otras veces, me ocupé de hablarlo con él antes de salir a hablar”.

Y reconoció en qué se equivocó: “No soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta como la quieran pintar. Dejé que se descargue porque el error empezó porque yo lo hice público y no tuve presente la repercusión para con él y me hubiera gustado no reaccionar de esa manera y pido perdón. Pero él y yo sabemos que no soy esa clase de chica. Que soy responsable y laburadora. Y por suerte, él sé que más allá del enojo no puede refutar lo atenta que fui, lo que lo quise y lo que trabajo".

“Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro. Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia", analizó la participante de MasterChef Celebrity (Telefe).

“Última cosa que voy a hablar del tema: estuve mal en hablar públicamente de su inseguridad y él utilizó a la prensa para dar su versión. Pudimos hablar por llamada después de sus declaraciones y le puedo dar el lugar a que él haga su descargo después de las especulaciones ocurridas a que yo haya contado que no pude viajar para Uruguay, que empezaron a haber rumores de doble vida que yo no dije. A todo esto, ahora que se cocinó el tema, voy a salir a desmentir todo qué es lo que hablamos”, concluyó sobre la charla que mantuvo con su ex en las últimas horas.