La verdad detrás del conflicto de Tini Stoessel con sus padres: la fuerte interna por sus contratos y su dinero

El periodista también reconstruyó cómo era el acompañamiento familiar durante la etapa en la que la cantante trabajaba en Ideas del Sur. “Bueno, nosotros lo vimos en Ideas del Sur cuando trabajaba ahí Tini, la madre la acompañaba a todos lados, el padre también”, señaló.

Sobre el rol específico de Mariana Muzlera, agregó: “Y su madre oficiaba, además de madre, de asistente.”

Con el crecimiento de Tini, sin embargo, comenzó a aparecer el deseo de tener mayor independencia y una vida separada de sus padres. “Y en algún momento Tini empezó a crecer y también quería tener una vida separada de sus padres como cualquier adolescente”, relató De Brito.

En esa misma línea, explicó que la cantante quería realizar actividades propias de cualquier joven de su edad, aunque existía un fuerte control familiar. “Quería salir con un pibe, quería irse de joda con las amigas, pero bueno, había mucho control familiar.” Según el relato expuesto en LAM, incluso para determinados gastos menores debía pedir autorización.

El quiebre durante la pandemia

Para Ángel de Brito, un momento clave en esta historia ocurrió en 2020, durante la pandemia. “La pelea empieza en la pandemia, en el 2020, cuando Tini se va a Miami a grabar un disco y ahí empieza a separarse de la madre en esa relación asistente.”

A partir de ese período, según explicó el periodista, comenzó a intervenir una empresa familiar que concentraba decisiones relacionadas con Tini. De esta manera, la estructura empresarial pasó a ocupar un lugar dentro de las diferencias que posteriormente surgieron alrededor del manejo de su carrera y sus recursos.

Rodrigo De Paul y la discusión por el dinero

Claro que en el relato de De Brito y sus angelitas también apareció Rodrigo De Paul, quien es el futuro marido Tini. El periodista contó que, durante 2022 y 2023, al futbolista le habrían sugerido que el padre de la cantante manejara algunos de sus asuntos publicitarios.

“En el 22, 22, 23, cuando se ponen de novio con De Paul, le sugirieron en algún momento a De Paul, esto contado por el jugador, que el papá le maneje algunos temas publicitarios”, relató.

Según la versión expuesta en LAM, el futbolista rechazó la propuesta porque prefería administrar su propia carrera. “De Paul no aceptó porque él se maneja su carrera, no quiso mezclar las cosas.”

En ese mismo contexto, De Brito mencionó una posible compra de una propiedad en Madrid antes de la primera separación de la pareja. “Ellos habían querido, antes de cortar la primera vez, comprar una casa en Madrid”, explicó. Según su relato, la intención era adquirirla en partes iguales, pero el padre de Tini no habría accedido.

La pregunta de Tini sobre quién manejaba su dinero

En ese contexto, la situación relacionada con la casa habría llevado, según el periodista, a que comenzara a instalarse con mayor fuerza la discusión sobre el manejo de los recursos de la cantante.

“Cuando pasa esto de la casa empezó el tema del dinero. ¿Quién me maneja el dinero? No puede ser que yo no sepa nada”, resumió De Brito.

En cuanto a la estructura familiar, también hizo referencia a la casa de Nordelta y señaló que estaría a nombre “de la empresa a nombre de Alejandro y Mariana.”

Además, explicó que los ingresos vinculados con la actividad artística de Tini implican contratos y derechos que se encuentran bancarizados. “Son contratos tan grandes, todos los derechos de la música le entran por una cuenta, está todo muy bancarizado.”

Por último, Ángel remarcó que, de todo modos, el conflicto no supone una ruptura afectiva definitiva entre la cantante y sus padres. “Obviamente, aclaro, por si alguien no está al tanto, que Tini adora a sus padres y sus padres a ella, por supuesto, esto es más que obvio.”