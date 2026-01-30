En vivo Radio La Red
Horacio Pagani
Diego Leuco
INESPERADO CRUCE

Horacio Pagani destrozó a Diego Leuco, lo invitó a pelear y lo noqueó con una información picante

Horacio Pagani le dedicó un descargo feroz a Diego Leuco y ventiló una información sensible para pegarle directo en el plano personal.

Horacio Pagani destrozó a Diego Leuco

Horacio Pagani destrozó a Diego Leuco, lo invitó a pelear y lo noqueó con una información picante

La polémica estalló en el mundo del periodismo cuando Horacio Pagani protagonizó un fuerte cruce mediático con Diego Leuco, luego de una serie de declaraciones que generaron rechazo tanto en el ambiente como en las redes sociales. El conflicto se originó tras un debate en el programa Bendita, donde el histórico periodista deportivo opinó sobre el rol de las mujeres en el periodismo, con argumentos que muchos calificaron como machistas.

Las palabras de Pagani no pasaron desapercibidas y rápidamente despertaron críticas. Uno de los que salió a responder fue Diego Leuco, quien cuestionó con dureza la figura del periodista y el lugar de reconocimiento que ocupa dentro del medio. En ese contexto, fue contundente al señalar: "El problema está en haberlo puesto a Pagani en el lugar de idolatría en el que se lo puso. Él siempre fue así. Él era el jefe de mi papá en el diario Clarín y me contó que ahí se elegía los mejores viajes, los premios todos".

Además, Leuco destacó que la mujer a la que Pagani había hecho referencia era Morena Beltrán, a quien definió como una profesional con experiencia y buen desempeño, lo que reforzó el repudio a los dichos iniciales del periodista.

Lejos de bajar el tono, Horacio Pagani reaccionó con furia tras escuchar las declaraciones y publicó un descargo en sus redes sociales. Allí expresó su enojo y se dirigió directamente a Leuco: "Me mandaron un video donde me faltás el respeto y me agraviás. No sé en razón de qué, me he cruzado algunas veces y me has tratado con cariño y respeto pero acá me agraviaste".

En su mensaje, Pagani no solo se defendió, sino que también apeló a su extensa trayectoria en el oficio para desacreditar a su colega. “Mi viejo era panadero, me hice periodista y este año cumplo 60 años en el oficio. No necesité un viejo que me ayudara a laburar. No te consumo, pero no es cierto lo que dijiste que dije de Morena Beltrán. No es cierto. Además, son opiniones mías. No me podés juzgar... además hablás de de mi mala idolatría, ¿qué caraj... es eso?", manifestó visiblemente enojado.

El periodista también desmintió lo que Leuco había contado sobre su etapa laboral junto a Alfredo Leuco en Clarín. "Decís que tu papá te contó que cuando laburaba en Clarín conmigo me elegía los mejores viajes y los premios... a lo mejor se olvidó de contarte que en el Mundial 78 me corría por todos lados para ver si lo podía hacer laburar en Clarín", lanzó, aportando un dato que buscó noquear el relato de su colega.

Para cerrar, Pagani redobló la apuesta y dejó una frase que encendió aún más la polémica: "Vos te hacés el canchero, hablás con suficiencia... tengo 60 años de periodismo y podemos arreglar esta cuestión donde y como quieras. Pero no agredas para hacerte el gracioso. No tenés con qué".

