Horacio Pagani destrozó a Diego Leuco, lo invitó a pelear y lo noqueó con una información picante

En su mensaje, Pagani no solo se defendió, sino que también apeló a su extensa trayectoria en el oficio para desacreditar a su colega. “Mi viejo era panadero, me hice periodista y este año cumplo 60 años en el oficio. No necesité un viejo que me ayudara a laburar. No te consumo, pero no es cierto lo que dijiste que dije de Morena Beltrán. No es cierto. Además, son opiniones mías. No me podés juzgar... además hablás de de mi mala idolatría, ¿qué caraj... es eso?", manifestó visiblemente enojado.

El periodista también desmintió lo que Leuco había contado sobre su etapa laboral junto a Alfredo Leuco en Clarín. "Decís que tu papá te contó que cuando laburaba en Clarín conmigo me elegía los mejores viajes y los premios... a lo mejor se olvidó de contarte que en el Mundial 78 me corría por todos lados para ver si lo podía hacer laburar en Clarín", lanzó, aportando un dato que buscó noquear el relato de su colega.

Para cerrar, Pagani redobló la apuesta y dejó una frase que encendió aún más la polémica: "Vos te hacés el canchero, hablás con suficiencia... tengo 60 años de periodismo y podemos arreglar esta cuestión donde y como quieras. Pero no agredas para hacerte el gracioso. No tenés con qué".