Horacio Pagani fulminó a Diego Leuco por la polémica sobre las mujeres y el fútbol: "No te hagas..."

Molesto por las acusaciones, agregó: "Además, son opiniones mías que no hacen que vos me juzgues a mí y que hables de mi mala idolatría. ¿Qué carajo es eso?".

En su mensaje, Pagani también se refirió a Alfredo Leuco: "Además, quiero decirte cariñosamente cuando decís que tu papá, te digo nene, porque tu papá te contó que cuando trabajaba en Clarín conmigo, yo elegía los mejores viajes y los premios. Los premios. Yo tengo un solo Konex, pero que no lo elegí yo, me lo dieron, el Konex me lo dieron"-

Y fue más allá: "Y además, te quiero decir a lo mejor tu papá se olvidó de contarte que cuando fue el Mundial '78 en Córdoba, él me corría por todos lados para ver si yo lo podía hacer trabajar en Clarín. Después vino y trabajó en Clarín".

El periodista cerró su descargo con un mensaje contundente: "El punto es que no me gustan este tipos de agresiones, haciéndote el canchero además. ¿Canchero de qué? Tengo 60 años de periodista, y te digo, si querés podemos arreglar esta cuestión como quieras y donde quieras".

Por último, lanzó: "No agredas gratuitamente para hacerte gracioso, pibe. No agredas, no te hagas el canchero, no tenés con qué"

Qué había dicho Diego Leuco sobre Horacio Pagani

En el streaming Resumido, Diego Leuco se había referido a los polémicos dichos de Horacio Pagani. "Horacio Pagani hablaba de que nuestra amiga More Beltrán ahora es comentarista de fútbol y dijo que las mujeres no deberían comentar fútbol, no deberían meterse en el fútbol, que hace 200 años que los varones juegan al fútbol, que no rompan los huevos. Yo creo que el problema está en haber puesto a Pagani en el lugar de idolatría que se lo puso durante tanto tiempo. Porque siempre Pagani fue así, en este caso es con las mujeres, pero siempre fue este su juego", había contado.

Y había agregado: "El tipo era jefe en el diario Clarín, cuando mi papá recién arrancaba ahí en el diario. Y mi viejo me contaba que él siempre como jefe se 'autodaba' los mejores viajes, se 'autodaba' los mejores premios".

Y había concluído: "Siempre fue un tipo así polémico y todo. Ahora tuvo que pedir disculpas, que no son unas disculpas, porque no pidió disculpas básicamente, dijo que no dijo lo que dijo, pero no importa. Yo creo que él sabe y él juega un poco ese rol de jugar al fleje, que esta vez se le fue larga".