LO DESTROZÓ

Horacio Pagani fulminó a Diego Leuco por la polémica sobre las mujeres y el fútbol: "No te hagas..."

Horacio Pagani explotó contra Diego Leuco en sus redes: lo acusó de faltarle el respeto, recordó sus 60 años de carrera y lanzó duras críticas hacia el conductor.

30 ene 2026, 12:08
Se pudrió todo. Horacio Pagani decidió responderle a Diego Leuco luego de que el conductor lo criticara por sus polémicas declaraciones sobre las mujeres y el fútbol. El histórico periodista deportivo se volcó a sus redes sociales y grabó un video en Instagram donde descargó toda su bronca.

Allí comenzó diciendo: "Hola, este es un mensaje para Diego Leuco. Me mandaron un video en donde me faltás el respeto y me agraviás. ¿En razón de qué? Verdaderamente no lo sé. Yo te conozco a vos de haberte encontrado algunas veces, me trataste con mucho cariño y respeto y acá me agraviaste y me faltaste el respeto".

Con tono firme, Pagani recordó sus orígenes y lanzó una comparación directa con Leuco. "Mi viejo era panadero. Yo me hice periodista y este año cumplo 60 años como periodista. Y mi viejo era panadero, no necesité de un viejo que me ayudara a laburar de periodista, en primer lugar", disparó, dejando entrever que Diego habría contado con la ayuda de su padre, Alfredo Leuco, para abrirse camino en los medios.

El periodista continuó con su descargo y fue tajante: "Yo a vos no te consumo, no me gusta en general. Pero el tema es que no es cierto lo que dijiste que yo dije de Morena Beltrán. No dije que no podían relatar, di otra interpretación".

Molesto por las acusaciones, agregó: "Además, son opiniones mías que no hacen que vos me juzgues a mí y que hables de mi mala idolatría. ¿Qué carajo es eso?".

En su mensaje, Pagani también se refirió a Alfredo Leuco: "Además, quiero decirte cariñosamente cuando decís que tu papá, te digo nene, porque tu papá te contó que cuando trabajaba en Clarín conmigo, yo elegía los mejores viajes y los premios. Los premios. Yo tengo un solo Konex, pero que no lo elegí yo, me lo dieron, el Konex me lo dieron"-

Y fue más allá: "Y además, te quiero decir a lo mejor tu papá se olvidó de contarte que cuando fue el Mundial '78 en Córdoba, él me corría por todos lados para ver si yo lo podía hacer trabajar en Clarín. Después vino y trabajó en Clarín".

El periodista cerró su descargo con un mensaje contundente: "El punto es que no me gustan este tipos de agresiones, haciéndote el canchero además. ¿Canchero de qué? Tengo 60 años de periodista, y te digo, si querés podemos arreglar esta cuestión como quieras y donde quieras".

Por último, lanzó: "No agredas gratuitamente para hacerte gracioso, pibe. No agredas, no te hagas el canchero, no tenés con qué"

Qué había dicho Diego Leuco sobre Horacio Pagani

En el streaming Resumido, Diego Leuco se había referido a los polémicos dichos de Horacio Pagani. "Horacio Pagani hablaba de que nuestra amiga More Beltrán ahora es comentarista de fútbol y dijo que las mujeres no deberían comentar fútbol, no deberían meterse en el fútbol, que hace 200 años que los varones juegan al fútbol, que no rompan los huevos. Yo creo que el problema está en haber puesto a Pagani en el lugar de idolatría que se lo puso durante tanto tiempo. Porque siempre Pagani fue así, en este caso es con las mujeres, pero siempre fue este su juego", había contado.

Y había agregado: "El tipo era jefe en el diario Clarín, cuando mi papá recién arrancaba ahí en el diario. Y mi viejo me contaba que él siempre como jefe se 'autodaba' los mejores viajes, se 'autodaba' los mejores premios".

Y había concluído: "Siempre fue un tipo así polémico y todo. Ahora tuvo que pedir disculpas, que no son unas disculpas, porque no pidió disculpas básicamente, dijo que no dijo lo que dijo, pero no importa. Yo creo que él sabe y él juega un poco ese rol de jugar al fleje, que esta vez se le fue larga".

