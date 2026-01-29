Mujeres y fútbol: Horacio Pagani fue duramente criticado por un repudiable comentario y pidió perdón

Estefi Berardi intervino rápidamente y observó: “Qué bueno que le den lugar. Estaría bueno ver más comentaristas mujeres en ese rol, porque es un ambiente de mucho varón".

Esa opinión de la panelista derivó en una polémica reflexión de Horacio Pagani: “Todo mujeres y está todo bien. Que llenen los estadios de mujeres, barrabravas mujeres. El fútbol es esencialmente masculino, hay una historia de 200 años de fútbol masculino”.

“Entonces no se metan las mujeres que no juegan al fútbol viejo. Todo bien con el feminismo, somos todos iguales, pero al fútbol dejen jugar a los tipos, las mujeres no llegan al travesaño”, cerró muy polémico Pagani su tajante postura, la cual fue terriblemente cuestionada horas después en las redes sociales y el video se volvió viral.

El descargo de Horacio Pagani tras sus polémicos dichos al aire sobre el fútbol y las mujeres

Tras el enorme repudio que tuvieron sus palabras al aire desde las redes sociales, Horacio Pagani tomó la palabra en Bendita el día después y aclaró sus dichos.

“Quiero decir con todo respeto que lo único que dije ayer, cuando mi compañero el Negro Bulos habló del debut de esta chica, Morena Beltrán, él dijo que era talentosa y joven, y a mí me parece una excelente periodista. Lo que dije fue que la juventud no es una virtud, es una condición. Nada más que eso dije”, remarcó el periodista deportivo de 82 años y extensa carrrera en los medios.

Y continuó sobre sus polémicos dichos vinculados al rol actual femenino en el fútbol: “Después, cuando Estefi Berardi dijo que tiene que haber más mujeres relatando y comentando, cuando exageró, dije ‘bueno, que sean todas mujeres’. Pero nada más que eso dije, señores”.

Horacio Pagani intentó quitarle polémica a su frase y aclaró que tiene amistades mujeres y que "las ama". “Hay mujeres y hombres, hay muy buenas mujeres… Yo soy amigo de muchas mujers. ¿Quién dijo que no quiero a las mujeres? ¡Amo a las mujeres!”, concluyó el periodista a su estilo.