Horóscopo
Luna
ASTROLOGÍA

Horóscopo: Esta Luna llena en Aries podría sacar tu lado más salvaje (y no es broma)

La Luna llena en Aries en el horóscopo despierta instintos, deseo y valentía. Prepárate para decisiones impulsivas y noches intensas.

A veces la valentía se siente como un rugido que al fin se escucha. Foto: Internet

A veces la valentía se siente como un rugido que al fin se escucha. Foto: Internet, Ideogram Horóscopo.

Hay lunas que te invitan al recogimiento y otras que te sacan de la cueva con la adrenalina a flor de piel. La Luna llena en Aries es de esas: salvaje, directa, con ganas de sentir el pulso de la vida.

Si venías en modo piloto automático, esta energía te va a sacudir para que hagas algo diferente, algo que te recuerde que estás vivo.

El deseo como brújula

Aries prende el fuego de la iniciativa y el deseo. Podés sentirte más osado, con ganas de mandar ese mensaje que antes borrabas, de animarte a lo que te daba vergüenza o de probar algo nuevo en lo íntimo.

La adrenalina que incomoda

Claro que no todo es fiesta: la impulsividad también puede hacerte meter la pata.

La clave está en distinguir entre lo que surge desde el deseo genuino y lo que nace del capricho o la bronca.

También puede que aparezca cierta ansiedad física: dormir menos, sentir cosquilleo en el cuerpo, hambre de movimiento. No es raro: el fuego de Aries pide acción. Un paseo nocturno, bailar en la cocina o escribir lo que sentís pueden ayudar a canalizar esa energía sin explotar con quien no corresponde.

image
Luna llena en Aries: el fuego interno que pide salir a jugar. Foto: Hor&oacute;scopo, Ideogram.

Luna llena en Aries: el fuego interno que pide salir a jugar. Foto: Horóscopo, Ideogram.

El llamado a mostrarse tal cual sos

La Luna llena en Aries te invita a dejar de pedir permiso para ser quien sos.

Esa autenticidad puede ser magnética… y también incómoda para los demás.

Pero es un buen momento para elegir tu verdad antes que la aprobación ajena.

Si te da miedo mostrarte auténtico porque pensás “¿y si me rechazan?”, recordá que esta luna no viene a prometer aplausos, sino libertad. Quizás descubras que lo salvaje no es perder el control, sino dejar de vivir controlando todo lo que sos para agradar a otros.

LISTA DE SIGNOS: LOS MÁS ATREVIDOS

Aries: Pura chispa y ganas de conquistar lo que quiere.

Leo: Magnetismo alto; se anima a mostrarse sin filtro.

Sagitario: Espíritu aventurero a mil; busca emociones nuevas.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué me siento tan impulsivo con esta Luna llena en Aries?

Porque Aries es fuego cardinal: empuja a moverte, actuar y dejar la duda de lado.

¿Es buen momento para confesar sentimientos con esta energía?

Sí, siempre que lo hagas con honestidad y no solo por impulso del momento.

¿Cómo evitar arrepentirme de decisiones apresuradas?

Respirá antes de mandar mensajes o hacer compras impulsivas; la emoción es fuerte pero no todo es urgente.

