En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Escorpio
Horóscopo
ASTROLOGÍA

Mercurio en Escorpio: Estos signos van a descubrir secretos por WhatsApp o cara a cara ¡Mirá!

Mercurio en Escorpio en el Horóscopo abre la temporada de charlas incómodas, verdades inesperadas y confesiones que pueden sacudir relaciones.

Mercurio en Escorpio: cuando lo no dicho pide salir a la superficie. Foto: Internet.

Mercurio en Escorpio: cuando lo no dicho pide salir a la superficie. Foto: Internet.

¿Te pasó alguna vez que alguien te dice “tenemos que hablar” y sentís un nudo en el estómago? Bueno, así se siente la llegada de Mercurio en Escorpio. El planeta de la comunicación se instala en el signo más intenso del zodiaco y convierte las palabras en bisturí: cortan, abren, revelan.

Leé también Astrología: Mercurio en Libra y los 4 signos que van a romperse con charlas pendientes que salen a la luz
Mercurio en Libra: poner las cartas sobre la mesa puede ser más liberador que difícil. Foto: Internet, astrología.

Este lunes, la vibra cósmica deja de lado lo superficial. Las charlas de ascensor pasan a segundo plano; ahora toca lo que se esconde detrás de las sonrisas.

Horóscopo: Cuando el silencio deja de ser cómodo

Mercurio en Escorpio es la señal de que llegó el momento de poner las cartas sobre la mesa. Puede que aparezcan mensajes a deshora, llamadas con tono serio o confesiones que llevaban años guardadas. ¿Es incómodo? Sí. ¿Necesario? También. Porque muchas veces hablar duele menos que seguir tragando lo que pesa.

Las preguntas que nadie se animaba a hacer

Hay algo detectivesco flotando en el aire: preguntas directas, miradas que incomodan. Es esa sensación de que los demás ven más de lo que querés mostrar… y que vos también empezás a notar cosas que antes pasaban de largo.

Si algo estaba oculto, es probable que se asome. Y aunque asuste, puede ser el comienzo de una limpieza emocional.

image
Hablar sin filtros puede doler, pero también libera. Foto: Mercurio en Escorpio en el Horóscopo, Internet.

Hablar sin filtros puede doler, pero también libera. Foto: Mercurio en Escorpio en el Horóscopo, Internet.

Entre intensidad y ternura

La energía escorpiana no es solo drama; también es intimidad genuina. Una charla sincera puede acercar más que mil mensajes simpáticos.

Incluso hay lugar para la picardía: reencuentros con alguien del pasado, mensajes que reviven chispas, confesiones que aceleran el corazón.

Hablar claro también es un acto de amor

No todo será confrontación: la clave está en usar las palabras para sanar, no para lastimar.

Este tránsito nos recuerda que decir lo que duele, con cuidado y honestidad, también es quererse a uno mismo y a los otros.

Los signos que mas van a sentir el Mercurio en Escorpio

Escorpio: protagonista absoluto; todo lo emocional se intensifica.

Cáncer: aparecen charlas familiares que remueven viejos temas.

Géminis: mensajes sorpresivos que cambian planes.

Tauro: lo que callabas pide salir a la luz.

Acuario: conversaciones que obligan a poner límites claros.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué significa Mercurio en Escorpio?

Que la comunicación se vuelve más profunda, emocional, directa y hasta un poco dramática.

¿A quiénes afecta más?

A los signos fijos y de agua: Escorpio, Tauro, Leo, Acuario, Cáncer y Piscis.

¿Cómo aprovecharlo?

Anímate a aclarar lo pendiente con empatía; escribir ayuda a ordenar antes de hablar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Escorpio Horóscopo WhatsApp
Notas relacionadas
Astrología: Mercurio con Venus en Virgo con el día perfecto para bajar defensas y arreglar lo que nos distancia
Astrología 1 de octubre: los 5 signos que arrancan el mes con bendiciones y buena fortuna
Astrología de octubre: los 4 signos que sentirán un giro inesperado en el amor antes del 10/10

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar