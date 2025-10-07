En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Karina Milei
Casa Rosada

Cómo se planificó y quién estuvo detrás de la producción del megarecital de Milei para presentar su libro

Javier Milei presentó su nuevo libro “La Construcción del Milagro” en medio de un show de rock. Las dudas sobre quién estuvo detrás de la producción del evento, quién lo financió y por qué Karina no subió al escenario.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Detrás de escena del show de Javier Milei en el Movistar Arena:  La foto con la Banda Presidencial y los secretos de la producción del show rockero de La libertad Avanza. ¿Por qué Karina no estuvo en el escenario? Foto: LLA 

El presidente Javier Milei presentó su nuevo libro ante unas 15.000 personas en el Movistar Arena donde dio un mensaje para la interna del gobierno y para los militantes: Saludó a Santiago Caputo, agradeció a su hermana Karina y a “todos los que trabajaron en el evento” y lanzó un fuerte pedido a los militantes jóvenes de La Libertad Avanza para que “no aflojen”, frente a las dos semanas y media de campaña que quedan para dar vuelta las elecciones.

Leé también Yuyito González dejó a todos en shock sobre su nueva confirmación sobre Javier Milei
Pero lo que más llamó la atención fue la profesionalidad de la puesta en escena con que se armó el show rockero con la “Banda Presidencial” de Milei.

Según confirmó una alta fuente del gobierno consultada por A24.com, detrás de la organización del megaevento estuvo “el partido” La Libertad Avanza, y se financió “con la colaboración de todos”, pero cuando hablamos de los detalles de la organización y la producción general, todos los caminos conducen a una sola persona: Karina Milei.

Karina, la manager y productora artística de Milei

Milei con Santilli y karina Milei detrás. Movistr Arena.

Tras indagar con distintas fuentes de la Casa Rosada, quién estuvo detrás de la producción artística del evento todos los caminos vuelven a conducir a su hermana, el jefe, Karina Milei.

El evento contó con una impecable coordinación de sonido, luces y efectos especiales como “las llamaradas de fuego” que salían del escenario o las imágenes que se transmitían en vivo en las pantallas gigantes, mientras cantaba el presidente al estilo rock pesado, que el propio Milei autodefinió varias veces como “punk”,

Toda la puesta en escena estuvo en manos de profesionales que trabajan a cargo de la productora “5 elementos” que maneja el Movistar Arena, y ofrece todas las alternativas de armado del show artístico del lugar.

Milei Movisstar Arena, producción

El partido La Libertad Avanza, contrató el paquete completo a la productora del Movistar Arena, pero la hermana del Presidente y secretaria General del Gobierno, “autorizó y monitoreó cada detalle" personalmente o a través de sus más cercanas colaboradoras, según confirmaron a A24.com fuentes de la Casa Rosada: tanto la disposición del escenario, como la iluminación, el armado de los instrumentos y demás pedidos específicos de Milei y la banda presidencial.

Según estimaciones no oficiales, el evento habría costado alrededor de U$$ 100.000, pero desde la Casa Rosada evitaron brindar información sobre el monto del costo completo de la producción del show.

Milei Movistar Arena, Karina Milei detrás de la producción

A eso habría que sumar el costo de la movilización de recursos cada vez que se mueve el presidente, como el caso de los efectivos de seguridad de Casa Militar y coordinación de prensa y el sector audiovisual de Presidencia, que se encargaron de sacar las fotos y filmar videos del presidente.

La transmisión oficial por streaming estuvo a cargo también de la productora del Movitar Arena.

Milei Movistar Arena

Y, por otra parte, la mesa política que acompaña a Karina, entre ellos Eduardo Lule Menem, Pilar Ramírez y Santiago Caputo, estuvieron detrás de la coordinación de la movilización de los militantes que llegaron en micros desde distintas provincias del interior, como del conurbano y barros de CABA.

Todos ellos estuvieron en el Movistar Arena desde atrás del escenario. Cuando todo terminó, Milei bajó a saludarlos, junto a los miembros del Gabinete que asistieron.

Milei ingresó al Movistar Arena custodiado por la guardia pretoriana de la agrupación Las Fuerzas del Cielo. Foto LLA

Entre los más destacados, se movilizaron a pedido especial de Milei, los jóvenes de la agrupación Fuerzas del Cielo, que responden a Santiago Caputo y el Gordo Dan en lo que representó una reivindicación de ese sector, en medio de la dura interna con los Menem, que derivó en fuertes cruces por el armado de listas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LafuerzadeMilei/status/1975364250756653357&partner=&hide_thread=false

Así, a diferencia de gobiernos anteriores que lo antecedieron, como Cristina Kirchner que tuvo en Javier Grossman al organizador de eventos oficial, Javier Milei tiene a su hermana, manager durante la campaña y presidenta del partido, a cargo de cada detalle de la producción de cada acto oficial como de la campaña.

