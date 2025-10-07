A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿VOLVIÓ EL AMOR?

Yuyito González dejó a todos en shock sobre su nueva confirmación sobre Javier Milei

La conductora Yuyito González estuvo presente en el Movistar Arena donde el presidente Javier Milei hizo un show musical para presentar su último libro y contó los detalles.

7 oct 2025, 13:10
Yuyito González dejó a todos en shock sobre su nueva confirmación sobre Javier Milei
Yuyito González dejó a todos en shock sobre su nueva confirmación sobre Javier Milei

Yuyito González dejó a todos en shock sobre su nueva confirmación sobre Javier Milei

Javier Milei animó el lunes por la noche un gran show musical en el Movistar Arena donde presentó su último libro La Construcción del Milagro que contó con la presencia de la militancia de La Libertad Avanza, funcionarios del Gobierno y también de Yuyito González, ex pareja del presidente.

La conductora habló desde su programa Empezar el día (Ciudad Magazine) y se refirió a su presencia en el lugar, dejando la puerta abierta a una reconciliación con Milei.

Leé también

Cómo se planificó y quién estuvo detrás de la producción del megarecital de Milei para presentar su libro

Detrás de escena del show de Javier Milei en el Movistar Arena:  La foto con la Banda Presidencial y los secretos de la producción del show rockero de La libertad Avanza. ¿Por qué Karina no estuvo en el escenario? Foto: LLA 

"Yo primero tengo que ir al registro civil, sino no voy a ningún camarín", dejó en claro la conductora contando que no fue al camarín del presidente para verlo en persona.

Y agregó en qué sector del estadio observó el show: "Lo vi en ese vip divino al cual me invitaron entre los ministros. Adelante estaban Karina (Milei) y los papás. Pude ir a saludar a los papás después cuando llegó Karina a esa primera fila ya era un colapso de gente con lo cual no te podías ni mover así que no tuve la oportunidad de saludarla ayer en persona".

Y agregó sobre su presencia en el acto y el rol en el que fue: "Considero que es un privilegio para mí como periodista, conductora de un programa, como cuidana argentina, poder estar cerca de eventos que van a ser parte de la historia de nuestro país".

En ese sentido, Yuyito González reconoció que tiene contacto con su ex y remarcó: "Estamos hablándonos hace un tiempo pero todo con una cordialidad y un cariño. Pero hasta ahora no estamos hablando de temas de pareja".

"Yo se lo entrego a Dios, él sabe lo que tiene para mí. Hubo mucho amor entre nosotros. Si uno pudiera pensar que el amor puede resucitar nuevamente, genial, sería maravilloso por supuesto, sería hermoso", finalizó la conductora dejando la puerta abierta a una futura reconciliación con Javier Milei.

Video: Lape Club Social Informativo (América Tv).

Embed

La especial invitación de Javier Milei a Yuyito González a su show

Marcela Tauro contó en Intrusos (América Tv) la especial invitación que recibió Yuyito González de Javier Milei para que asista al evento presentación de su nuevo libro La Construcción del Milagro que tuvo lugar el lunes en el Movistar Arena de Villa Crespo.

"El presidente se va a presentar esta noche en el Movistar Arena. Dijo: 'tengo un par de quilombos en el país, ¿quién me puede ayudar?'. Agarró el teléfono y la llamó", anunció la panelista.

Y luego reveló cómo se habría dado la charla entre el presidente y la conductora:"'Hola Amalia, ¿estás ahí? Te necesito', le dijo. Veían hablando y hoy la invitó al Movistar Arena", agregó Marcela Tauro en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Ella le dijo que sí. Va como invitada especial", sumó la periodista, y dejó picando el aire la posibilidad de una reconciliación entre la conductora y el presidente, quienes confirmaron el final de la relación a fines de abril.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Yuyito González

Lo más visto