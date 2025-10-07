Yuyito González dejó a todos en shock sobre su nueva confirmación sobre Javier Milei

Y agregó sobre su presencia en el acto y el rol en el que fue: "Considero que es un privilegio para mí como periodista, conductora de un programa, como cuidana argentina, poder estar cerca de eventos que van a ser parte de la historia de nuestro país".

En ese sentido, Yuyito González reconoció que tiene contacto con su ex y remarcó: "Estamos hablándonos hace un tiempo pero todo con una cordialidad y un cariño. Pero hasta ahora no estamos hablando de temas de pareja".

"Yo se lo entrego a Dios, él sabe lo que tiene para mí. Hubo mucho amor entre nosotros. Si uno pudiera pensar que el amor puede resucitar nuevamente, genial, sería maravilloso por supuesto, sería hermoso", finalizó la conductora dejando la puerta abierta a una futura reconciliación con Javier Milei.

Video: Lape Club Social Informativo (América Tv).

La especial invitación de Javier Milei a Yuyito González a su show

Marcela Tauro contó en Intrusos (América Tv) la especial invitación que recibió Yuyito González de Javier Milei para que asista al evento presentación de su nuevo libro La Construcción del Milagro que tuvo lugar el lunes en el Movistar Arena de Villa Crespo.

"El presidente se va a presentar esta noche en el Movistar Arena. Dijo: 'tengo un par de quilombos en el país, ¿quién me puede ayudar?'. Agarró el teléfono y la llamó", anunció la panelista.

Y luego reveló cómo se habría dado la charla entre el presidente y la conductora:"'Hola Amalia, ¿estás ahí? Te necesito', le dijo. Veían hablando y hoy la invitó al Movistar Arena", agregó Marcela Tauro en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Ella le dijo que sí. Va como invitada especial", sumó la periodista, y dejó picando el aire la posibilidad de una reconciliación entre la conductora y el presidente, quienes confirmaron el final de la relación a fines de abril.