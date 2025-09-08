Horóscopo: la Luna en Aries activa nuevos comienzos ¿Qué te depara esta semana?

¿Y si el miedo también es parte del comienzo?

Arrancar algo nuevo siempre asusta. El miedo no es señal de que “no es el momento”, sino una compañía inevitable cuando nos corremos de la zona cómoda. Hoy la Luna en Aries puede enfrentarnos a esa incomodidad: querer pero temer, soñar pero dudar.

La clave es no exigir certezas absolutas. Permitite sentir miedo y aun así avanzar un poquito. Como cuando uno aprende a manejar: el miedo no desaparece, pero cada kilómetro suma confianza.

image Empezar siempre da miedo, pero quedarse igual también. Foto: Internet, horóscopo.

La bronca como motor (si se sabe encauzar)

Otro costado ariano que puede aparecer hoy es la irritación, la impaciencia, la bronca por lo que no sale ya. Esa energía mal encauzada genera discusiones tontas, choques de ego, explosiones innecesarias.

Pero también puede usarse como motor. ¿Qué pasa si en vez de gritarle al de al lado, usás esa fuerza para terminar lo que venís pateando? ¿O para decir lo que nunca te animaste? La bronca también es deseo disfrazado.

Signos más movilizados hoy

Aries: la Luna en tu signo te enciende al 100%. Estás con más energía, pero ojo con la reactividad.

Cáncer: la tensión entre la vida familiar y tus proyectos afuera se hace evidente. No podés estar en todo.

Libra: tu opuesto Aries te desafía a poner límites claros. No se puede complacer a todos siempre.

Capricornio: la pregunta es si seguís corriendo detrás del deber o escuchás un deseo que viene golpeando hace rato.

Tips para atravesar el día

Hacé algo físico: salir a caminar, entrenar, bailar, lo que sea que te conecte con tu cuerpo.

Evitá discusiones innecesarias: la chispa de Aries prende rápido.

Anotate tres cosas que querés empezar antes de fin de mes: hoy la energía favorece los comienzos.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la Luna en Aries en el horóscopo diario?

Es un tránsito que nos invita a actuar, a tomar iniciativa y a salir de la inercia. Puede traer ansiedad, pero también energía vital para dar pasos nuevos.

¿Qué hacer con tanta ansiedad cuando la Luna está en Aries?

Mover el cuerpo, hacer deporte, escribir, charlar. La idea es que la energía circule y no quede estancada en la cabeza.