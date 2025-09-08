En vivo Radio La Red
Horóscopo
ASTROLOGÍA

Horóscopo: la Luna en Aries activa nuevos comienzos ¿Qué te depara esta semana?

La Luna en Aries abre el lunes con chispa en el horóscopo: deseos, impulsos y la necesidad de animarse a dar un paso que venías pateando.

Luna en Aries: la chispa que enciende deseos dormidos. Foto: horóscopo, internet.

Luna en Aries: la chispa que enciende deseos dormidos. Foto: horóscopo, internet.

El lunes arranca distinto. Hay días que parecen pesados, lentos, como si nos costara arrancar la máquina. Pero hoy, con la Luna en Aries, la sensación es la opuesta: algo se agita en el aire, algo empuja. Es como cuando abrís una ventana y entra un viento fresco que mueve todo lo que estaba quieto.

Leé también Horóscopo: ¿Qué signos van a dejar ir a el pasado con Saturno en Piscis?
Saturno en Piscis: lo rígido se vuelve líquido y pide transformarse. Foto: Ideogram, Horóscopo.

Ese impulso ariano puede sentirse como ansiedad, como ganas de correr sin saber hacia dónde, o como un entusiasmo renovado. Lo importante es reconocer la chispa y preguntarte: ¿qué quiero encender con este fuego?

Horóscopo: No todo lo que empieza tiene que ser perfecto

Uno de los grandes miedos al inicio es pensar que tenemos que tener todo listo. Que el plan, el presupuesto, la pareja, el trabajo, la casa, todo esté en orden antes de dar un paso. Aries no piensa así. Aries se tira al agua y después aprende a nadar.

Claro, eso puede traer errores, pero también trae vida. La Luna en Aries nos recuerda que empezar no es firmar un contrato para siempre, es probar, ensayar, descubrir. ¿Cuántas cosas dejamos pasar por esperar el momento perfecto?

¿Y si el miedo también es parte del comienzo?

Arrancar algo nuevo siempre asusta. El miedo no es señal de que “no es el momento”, sino una compañía inevitable cuando nos corremos de la zona cómoda. Hoy la Luna en Aries puede enfrentarnos a esa incomodidad: querer pero temer, soñar pero dudar.

La clave es no exigir certezas absolutas. Permitite sentir miedo y aun así avanzar un poquito. Como cuando uno aprende a manejar: el miedo no desaparece, pero cada kilómetro suma confianza.

image
Empezar siempre da miedo, pero quedarse igual también. Foto: Internet, horóscopo.

Empezar siempre da miedo, pero quedarse igual también. Foto: Internet, horóscopo.

La bronca como motor (si se sabe encauzar)

Otro costado ariano que puede aparecer hoy es la irritación, la impaciencia, la bronca por lo que no sale ya. Esa energía mal encauzada genera discusiones tontas, choques de ego, explosiones innecesarias.

Pero también puede usarse como motor. ¿Qué pasa si en vez de gritarle al de al lado, usás esa fuerza para terminar lo que venís pateando? ¿O para decir lo que nunca te animaste? La bronca también es deseo disfrazado.

Signos más movilizados hoy

  • Aries: la Luna en tu signo te enciende al 100%. Estás con más energía, pero ojo con la reactividad.

  • Cáncer: la tensión entre la vida familiar y tus proyectos afuera se hace evidente. No podés estar en todo.

  • Libra: tu opuesto Aries te desafía a poner límites claros. No se puede complacer a todos siempre.

  • Capricornio: la pregunta es si seguís corriendo detrás del deber o escuchás un deseo que viene golpeando hace rato.

Tips para atravesar el día

  • Hacé algo físico: salir a caminar, entrenar, bailar, lo que sea que te conecte con tu cuerpo.

  • Evitá discusiones innecesarias: la chispa de Aries prende rápido.

  • Anotate tres cosas que querés empezar antes de fin de mes: hoy la energía favorece los comienzos.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la Luna en Aries en el horóscopo diario?

Es un tránsito que nos invita a actuar, a tomar iniciativa y a salir de la inercia. Puede traer ansiedad, pero también energía vital para dar pasos nuevos.

¿Qué hacer con tanta ansiedad cuando la Luna está en Aries?

Mover el cuerpo, hacer deporte, escribir, charlar. La idea es que la energía circule y no quede estancada en la cabeza.

