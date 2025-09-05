Horóscopo: ¿Cuáles son los signos que sentirán más creatividad, ternura e intuición durante el fin de semana?

Libra: Venus te regala encanto y ganas de compartir belleza. Puede ser el momento perfecto para tener esa cita pendiente.

Piscis: La intuición está potente. Soñás cosas que parecen señales y tenés un radar especial para las emociones ajenas.

Tauro: Tu planeta regente (Venus) te impulsa a disfrutar del placer simple: buena comida, caricias, un espacio lindo en casa.

Crear también es sanar

No hace falta ser artista para crear. Pintar, cocinar, ordenar de manera distinta tu cuarto. La creación es medicina emocional.

image Un finde para escuchar lo que late en silencio. Foto: internet, horóscopo.

Escenas de un finde venusino

Te ponés a ordenar y terminás redecorando tu rincón favorito.

Una canción te dispara una idea y la anotás para después.

Cocinás con alguien y de golpe la receta se transforma en un momento inolvidable.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos sentirán más intuición este fin de semana?

Cáncer, Libra, Piscis y Tauro.

¿Cómo aprovechar la energía creativa?

Animate a expresarte sin juzgarte: pintar, escribir, bailar, cocinar, decorar.

¿Es buen momento para hablar de sentimientos?

Sí, la energía es suave y facilita charlas íntimas.