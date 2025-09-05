En vivo Radio La Red
Horóscopo
ASTROLOGÍA

Horóscopo: ¿Cuáles son los signos que sentirán más creatividad, ternura e intuición durante el fin de semana?

Venus y la Luna inspiran ternura, ganas de crear y de escuchar el corazón en el horóscopo. ¿Qué signos brillan este finde con más intuición?

Venus y Luna: la creatividad se vuelve ternura en movimiento. Foto: internet

Venus y Luna: la creatividad se vuelve ternura en movimiento. Foto: internet, horóscopo.

No todos los fines de semana son iguales para el horóscopo. Algunos te piden descanso, otros movimiento. Este tiene aroma a magia cotidiana: la energía de Venus y la Luna se junta para abrir la puerta de la ternura, la creatividad y la intuición. Capaz no pasa nada “importante” afuera, pero adentro pasa de todo: ideas nuevas, ganas de jugar, emociones suaves que te recuerdan lo lindo de lo simple.

Leé también Horóscopo: Venus en oposición a Plutón ¿Qué significa este tránsito y cómo transformar tus vínculos?
A veces, amar también es animarse a mirar lo incómodo. Foto: Horóscopo, Internet.

Horóscopo: El corazón también quiere jugar

La creatividad no siempre es un cuadro colgado en un museo. A veces es cocinar una receta nueva, inventar un chiste, escribir una nota de voz rara a alguien que querés. Este finde, el arte está en lo chiquito.

Los signos más inspirados este fin de semana

Cáncer: Vas a estar con el corazón a flor de piel. Ideal para crear, para mimar y para dejarte mimar.

Libra: Venus te regala encanto y ganas de compartir belleza. Puede ser el momento perfecto para tener esa cita pendiente.

Piscis: La intuición está potente. Soñás cosas que parecen señales y tenés un radar especial para las emociones ajenas.

Tauro: Tu planeta regente (Venus) te impulsa a disfrutar del placer simple: buena comida, caricias, un espacio lindo en casa.

Crear también es sanar

No hace falta ser artista para crear. Pintar, cocinar, ordenar de manera distinta tu cuarto. La creación es medicina emocional.

image
Un finde para escuchar lo que late en silencio. Foto: internet, horóscopo.

Un finde para escuchar lo que late en silencio. Foto: internet, horóscopo.

Escenas de un finde venusino

  • Te ponés a ordenar y terminás redecorando tu rincón favorito.
  • Una canción te dispara una idea y la anotás para después.
  • Cocinás con alguien y de golpe la receta se transforma en un momento inolvidable.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos sentirán más intuición este fin de semana?

Cáncer, Libra, Piscis y Tauro.

¿Cómo aprovechar la energía creativa?

Animate a expresarte sin juzgarte: pintar, escribir, bailar, cocinar, decorar.

¿Es buen momento para hablar de sentimientos?

Sí, la energía es suave y facilita charlas íntimas.

