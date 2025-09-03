Horóscopo: ¿Qué signos van a dejar ir a el pasado con Saturno en Piscis?

Cuando Saturno entra en Piscis, el cielo nos invita a una especie de terapia cósmica en el horóscopo. Lo sólido se vuelve líquido, lo que parecía eterno comienza a diluirse, y lo que antes nos daba seguridad ahora pide ser soltado.
Con Saturno en Piscis, algunas rutinas se desarman para abrir paso a lo esencial para el horóscopo. No es caos: es maduración y desapego.
Saturno en Piscis: lo rígido se vuelve líquido y pide transformarse. Foto: Ideogram, Horóscopo.
Cuando Saturno entra en Piscis, el cielo nos invita a una especie de terapia cósmica en el horóscopo. Lo sólido se vuelve líquido, lo que parecía eterno comienza a diluirse, y lo que antes nos daba seguridad ahora pide ser soltado.
Piscis es un signo de agua, sensible, intuitivo, espiritual. Saturno, en cambio, es rígido, estructurado, exigente. Cuando se encuentran, el resultado es un aprendizaje fuerte: ¿qué estructuras sostienen de verdad, y cuáles solo te atan?
Muchas veces asociamos soltar con perder. Pero soltar no es fracasar: es hacer espacio. Así como cuando ordenás tu placard y dejás ir esa remera que ya no usás, liberar estructuras viejas permite abrir lugar a lo que realmente vibra con vos.
Con Saturno en Piscis, la vida nos pide madurez emocional. Eso significa revisar compromisos, rutinas y vínculos. Lo que se siente forzado empieza a pesar demasiado.
Tal vez esa rutina laboral que parecía perfecta ya no te entusiasma. Tal vez un vínculo se mantiene por costumbre más que por deseo. Saturno en Piscis nos pone frente a esas incomodidades. Y aunque da miedo, también es una oportunidad de reacomodar.
No vamos a mentir: soltar duele. El vacío que queda genera miedo. Pero después de atravesar esa etapa, aparece el alivio. Porque dejar ir no es rendirse: es reconocerse.
Piscis: sienten que crecen a pasos agigantados. Deben ordenar emociones y hacerse cargo de lo que postergaban.
Virgo: ven caer rutinas que parecían inamovibles. La vida los empuja a reorganizarse desde otro lugar.
Sagitario: cuestionan creencias, filosofías y proyectos a futuro. No todo lo que soñaban sigue siendo válido.
Géminis: sueltan esquemas mentales y se animan a mirar lo intangible, aunque eso los inquiete.
¿Qué significa que Saturno esté en Piscis?
Es un tránsito que rompe estructuras rígidas y enseña a confiar en lo emocional y lo espiritual.
¿Cómo saber si estoy resistiendo un cambio que ya es inevitable?
Si algo te agota más de lo que te nutre, probablemente sea momento de soltar.
¿Qué signos aprenderán más de este tránsito?
Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis serán los más movilizados.