Trends
Horóscopo
Venus
ASTROLOGÍA

Horóscopo: Venus cambia de signo ¿hay nueva llegada del amor?

Cuando Venus pasa a Leo, los vínculos se encienden. Descubrí qué significa este cambio de signo y cómo aprovecharlo en tu vida.

Amar también es un acto de coraje: mostrarse tal cual uno es. Foto: Internet

Amar también es un acto de coraje: mostrarse tal cual uno es. Foto: Internet, horóscopo.

Este lunes 25 de agosto, Venus cambia de signo y entra en Leo. Traducido: lo que antes era discreción, ahora pide escenario. En Leo, Venus quiere mostrarse. Los romances se vuelven intensos, los vínculos piden fuego, y los deseos se expresan con ganas de ser reconocidos.

Leé también Astrología: Luna–Venus en Cáncer y dos signos sentirán un shock de ternura y conexión
Hoy, lo que más cura tiene forma de abrazo. Foto: internet, astrología.

Este tránsito activa el magnetismo, la creatividad y la búsqueda de placer. Ya no alcanza con vínculos tibios ni proyectos sin alma. Ahora pedimos brillo, autenticidad y emoción.

Preguntate:

  • ¿Qué deseo estás reprimiendo?
  • ¿Qué vínculo necesita más pasión?
  • ¿Qué historia de amor querés protagonizar?

Horóscopo: El cambio de signo no es un capricho.


Venus en Leo 2025 recuerda que amar también es mostrarse, celebrar, compartir. La intensidad no es ego: es vitalidad.

Los signos que más sienten este cambio

  • Leo: la energía se multiplica. Magnetismo y ganas de mostrarse.
  • Sagitario: se abre el juego de la aventura y los romances inesperados.
  • Aries: pasión y chispa para animarte a lo nuevo.
  • Tauro: placer cotidiano, estética, hogar y amor propio.
  • Acuario: vínculos a prueba. Lo auténtico se fortalece, lo superficial se cae.
image
Venus cambia de signo y el amor busca reflectores. Foto: Horóscopo, Ideogram.

Venus cambia de signo y el amor busca reflectores. Foto: Horóscopo, Ideogram.

La llegada de Venus a Leo también enciende la confianza personal. Es un buen momento para dejar de esconder talentos, apostar a lo que te da alegría y mostrar sin miedo tu esencia. Lo que brilla desde adentro se nota, y ahora es tiempo de darle lugar a esa voz que quiere expresarse.

Además, este tránsito invita a revalorizar el goce y el juego. No se trata solo de romance: la creatividad, el arte, la manera en la que te vestís o el simple hecho de disfrutar más de tu día a día son parte del mismo lenguaje venusino. Darle espacio al disfrute es también una forma de honrar tu vitalidad.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa el cambio de Venus a Leo?

Que el amor y los deseos se expresan con teatralidad, magnetismo y búsqueda de reconocimiento.

¿Qué signos lo sienten más?

Leo, Aries, Sagitario, Tauro y Acuario.

¿Cómo aprovecharlo?

Animándote a expresar lo que sentís, darle un lugar al placer y celebrar tus vínculos. El cambio de signo de Venus en Leo 2025 no es un detalle menor. Es la invitación a encender vínculos, a darle pasión a los días y a reconocer que desear también es vivir.

