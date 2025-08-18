Horóscopo: ¿Qué signos van a tener que revisar sus compromisos esta semana con Saturno retrógrado?

Con Saturno retro sobre ellos, los piscianos sienten que el universo les pide madurar y poner límites claros.
Virgo
La oposición directa les exige revisar acuerdos laborales y vínculos de pareja. Nada de mirar para otro lado.
Capricornio
Regido por Saturno, Capricornio siente la presión doble: revisar metas, tiempo, y hasta responsabilidades familiares.
No todo lo que vuelve es un error
Si algo se repite, quizá no es un castigo, sino la oportunidad de hacerlo distinto. Saturno retrógrado no busca castigarte: quiere que aprendas a sostener solo lo que tiene sentido real.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa Saturno retrógrado?
Un período para revisar, ajustar y replantear responsabilidades, contratos y vínculos.
¿Qué signos lo sienten más fuerte?
Piscis, Virgo y Capricornio son los más desafiados esta semana.
¿Es normal sentirse cansado o presionado?
Sí, Saturno retrógrado suele traer cansancio mental y emocional, pero es parte del proceso de maduración.