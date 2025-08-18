En vivo Radio La Red
Horóscopo: ¿Qué signos van a tener que revisar sus compromisos esta semana con Saturno retrógrado?

Saturno retrógrado en Piscis trae revisión de pactos, vínculos y responsabilidades. ¿Qué signos del horóscopo sentirán más fuerte este replanteo?

Saturno retrógrado en Piscis: volver sobre lo mismo hasta que aprenda el alma. Foto: Internet, Horóscopo.

Saturno retrógrado es como ese profe que te dice: “La tarea estaba incompleta, volvé a hacerla”. Puede ser incómodo, pero también liberador: te obliga a mirar dónde estás diciendo “sí” cuando querés decir “no”. Compromisos, promesas, contratos, hasta juramentos internos: este tránsito te muestra cuáles son tuyos de verdad y cuáles aceptaste por costumbre o culpa.

Por eso esta semana puede sentirse algo intensa: aparecen culpas, dudas o recuerdos que incomodan. La invitación no es castigarte, sino preguntarte con franqueza: “¿Esto todavía me representa o lo sostengo por miedo a soltar?”.

image
Revisar compromisos también es un acto de amor propio. Foto: Internet, Horóscopo.

Horóscopo: Los signos que se encuentran más desafiados

Piscis

Con Saturno retro sobre ellos, los piscianos sienten que el universo les pide madurar y poner límites claros.

Virgo

La oposición directa les exige revisar acuerdos laborales y vínculos de pareja. Nada de mirar para otro lado.

Capricornio

Regido por Saturno, Capricornio siente la presión doble: revisar metas, tiempo, y hasta responsabilidades familiares.

No todo lo que vuelve es un error

Si algo se repite, quizá no es un castigo, sino la oportunidad de hacerlo distinto. Saturno retrógrado no busca castigarte: quiere que aprendas a sostener solo lo que tiene sentido real.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Saturno retrógrado?

Un período para revisar, ajustar y replantear responsabilidades, contratos y vínculos.

¿Qué signos lo sienten más fuerte?

Piscis, Virgo y Capricornio son los más desafiados esta semana.

¿Es normal sentirse cansado o presionado?

Sí, Saturno retrógrado suele traer cansancio mental y emocional, pero es parte del proceso de maduración.

