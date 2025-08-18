Horóscopo y el sextil Mercurio–Marte: ¿Qué signos van a estar como líderes?

image
Liderar también es animarse a escuchar antes de contestar. Foto: Ideogram/Horóscopo.
Horóscopo: Los signos más favorecidos
Aries
El fuego ariano se enciende, pero con dirección. Aries encuentra palabras que inspiran y contagian sin necesidad de discutir.
Leo
Con Mercurio directo y el impulso marciano, Leo logra transmitir seguridad sin sonar arrogante. Liderazgo con brillo, pero más humano.
Géminis
La mente de Géminis se enciende como un motorcito: ideas rápidas, mensajes claros, y cero paciencia para vueltas innecesarias.
Hablar claro también es un acto de amor propio
Este sextil no solo favorece las reuniones laborales o las charlas de pareja. También te recuerda que hablarte con cariño a vos mismo es liderar tu propia vida.
Preguntas frecuentes
¿Qué signos aprovechan mejor este Mercurio sextil Marte?
Principalmente Aries, Leo y Géminis, aunque todos podemos sentir la fluidez en comunicación y acción.
¿Es un buen momento para conversaciones difíciles?
Sí, pero con claridad y calma: el tránsito ayuda a evitar roces innecesarios.