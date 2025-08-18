En vivo Radio La Red
Horóscopo y el sextil Mercurio–Marte: ¿Qué signos van a estar como líderes?

Mercurio y Marte se encuentran en sextil y abren un clima ideal para liderar sin peleas. ¿Qué signos logran brillar con claridad del horóscopo?

Mercurio en sextil con Marte: la palabra se vuelve coraje y ternura a la vez. Foto: Horóscopo

Hay días en que parece que todo se acomoda: la palabra fluye, la mente corre más rápido que las dudas y el cuerpo acompaña con decisión. Eso es lo que nos trae el sextil entre Mercurio y Marte: un mix perfecto de cerebro + acción, palabra + movimiento.

Pero ojo: no es lo mismo hablar fuerte que hablar claro. Y algunos signos, más que otros, van a tener la chance de mostrar que se puede liderar sin chocar con nadie. Este tránsito no pide gritos ni discursos eternos, sino precisión, valentía y una cuota de sensibilidad. Es como animarse a dar un paso al frente, pero con la mano tendida en lugar de cerrada en puño.

Muchas veces creemos que liderar es imponerse, pero en este caso se trata de contagiar calma y convicción. Si sabés lo que querés, no hace falta levantar la voz: basta con la claridad de la idea y el gesto de confianza. Esa es la enseñanza escondida en este aspecto cósmico.

Además, puede ser un gran momento para conversaciones pendientes: desde esa charla de pareja que venías evitando hasta una reunión laboral decisiva. La clave está en usar la energía de Marte para actuar, pero dejar que Mercurio elija las palabras correctas.

Liderar tambi&eacute;n es animarse a escuchar antes de contestar. Foto: Ideogram/Hor&oacute;scopo.

Horóscopo: Los signos más favorecidos

Aries

El fuego ariano se enciende, pero con dirección. Aries encuentra palabras que inspiran y contagian sin necesidad de discutir.

Leo

Con Mercurio directo y el impulso marciano, Leo logra transmitir seguridad sin sonar arrogante. Liderazgo con brillo, pero más humano.

Géminis

La mente de Géminis se enciende como un motorcito: ideas rápidas, mensajes claros, y cero paciencia para vueltas innecesarias.

Hablar claro también es un acto de amor propio

Este sextil no solo favorece las reuniones laborales o las charlas de pareja. También te recuerda que hablarte con cariño a vos mismo es liderar tu propia vida.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos aprovechan mejor este Mercurio sextil Marte?

Principalmente Aries, Leo y Géminis, aunque todos podemos sentir la fluidez en comunicación y acción.

¿Es un buen momento para conversaciones difíciles?

Sí, pero con claridad y calma: el tránsito ayuda a evitar roces innecesarios.

