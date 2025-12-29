En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

ÚLTIMOS DÍAS: paso a paso, cómo pedir los $188.000 extras de ANSES

Miles de familias todavía no hicieron el trámite clave de fin de año. La Libreta AUH define si cobrás o no el 20% acumulado. El paso a paso.

ÚLTIMOS DÍAS: paso a paso, cómo pedir los $188.000 extras de ANSES

La Asignación Universal por Hijo (AUH) vuelve a ocupar un lugar central en diciembre. Con el último aumento del 2,34% confirmado por la ANSES, miles de familias no solo accedieron al nuevo monto mensual actualizado, sino que también a la posibilidad de cobrar un extra acumulado de hasta $188.000 por hijo antes de que termine el año en apenas días.

Ese dinero no es un bono nuevo ni un refuerzo especial: corresponde al 20% que ANSES retiene todos los meses y que solo se libera cuando el titular presenta correctamente la Libreta AUH, un trámite obligatorio que tiene fecha límite y que muchos todavía no realizaron.

Qué es la Libreta AUH y por qué habilita el cobro del 20% retenido

La Libreta AUH es el formulario mediante el cual ANSES verifica que los chicos y chicas cumplan con los requisitos básicos de salud y educación exigidos por el programa.

En la Libreta se certifica:

  • Controles de salud del menor

  • Vacunación completa, según el calendario obligatorio

  • Asistencia escolar, correspondiente al ciclo lectivo

Durante todo el año, ANSES paga solo el 80% de la AUH y retiene el 20% restante. Ese monto acumulado —que puede llegar a unos $188.000 por hijo, dependiendo de los meses cobrados— solo se paga si la Libreta es presentada y aprobada.

Atención AUH: hasta cuándo se puede presentar la Libreta 2024

ANSES estableció que la fecha límite para presentar la Libreta AUH correspondiente al año 2024 es el 31 de diciembre de 2025.

No se trata de una recomendación: es un plazo definitivo. Presentarla fuera de término puede implicar pérdidas económicas importantes.

image.png
La Libreta AUH, esencial para liberar el 20% retenido por ANSES. Foto: Internet.

Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH a tiempo

Quienes no completen el trámite antes del vencimiento deben tener en cuenta que:

  • Se pierde el derecho a cobrar el 20% acumulado

  • Se sigue cobrando solo el 80% mensual de la AUH

  • No se habilita la Ayuda Escolar Anual, otro beneficio clave

Por eso, ANSES insiste en no dejar el trámite para último momento.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso desde Mi ANSES

La presentación se puede hacer 100% online, sin turno, desde la web o la app oficial. También existe la opción presencial, pero el canal digital es el más rápido.

Paso 1: Ingresar a Mi ANSES

Accedé con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Paso 2: Ir a “Hijos” > “Libreta AUH”

El sistema mostrará el estado de cada hijo y qué datos faltan completar (salud, vacunación o educación).

Paso 3: Generar la Libreta

Seleccioná “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por mail.

Se imprime en una sola hoja, con buena calidad.

Paso 4: Completarla en la escuela o centro de salud

Debe estar:

  • Sin tachaduras

  • Con letra clara

  • Con firmas y sellos oficiales

Paso 5: Sacar la foto correctamente

  • Sobre superficie plana

  • Buena iluminación

  • Las 4 esquinas visibles

  • Formato JPG

  • Peso menor a 3 MB

Paso 6: Subir la Libreta

Ingresá nuevamente a Mi ANSES → Hijos → Libreta AUH → Subir Libreta AUH

image.png
Presentá la Libreta AUH antes del 31 de marzo para no perder el beneficio acumulado. Foto: Anses.

Montos de la AUH en diciembre 2025 con aumento del 2,34%

Con las Resoluciones 359/2025 y 361/2025, ANSES aplicó un incremento alineado al IPC de octubre, según el esquema de movilidad mensual vigente.

AUH general

  • Monto total: $122.492

  • Cobro mensual (80%): $97.993,60

  • Monto retenido (20%): $24.498,40

  • Acumulado anual estimado: hasta $188.000

AUH por Discapacidad

  • Monto total: $398.853

  • Cobro mensual (80%): $319.082,40

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango)

  • Monto: $61.252

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF)

  • Monto: $199.433,02

Qué pasa después de presentar la Libreta AUH

Una vez que ANSES valida la Libreta, el pago del 20% retenido se acredita de forma automática:

  • Plazo estimado: entre 30 y 60 días

  • Dónde se deposita: en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH

  • No hace falta reclamo ni turno adicional

Recomendación clave antes de que termine el año

Desde ANSES recomiendan:

  • No esperar a los últimos días de diciembre

  • Revisar que la Libreta esté completa y legible

  • Confirmar la carga correcta en Mi ANSES

Un descuido puede significar perder hasta $188.000 por hijo.

