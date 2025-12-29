ÚLTIMOS DÍAS: paso a paso, cómo pedir los $188.000 extras de ANSES
Miles de familias todavía no hicieron el trámite clave de fin de año. La Libreta AUH define si cobrás o no el 20% acumulado. El paso a paso.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) vuelve a ocupar un lugar central en diciembre. Con el último aumento del 2,34% confirmado por la ANSES, miles de familias no solo accedieron al nuevo monto mensual actualizado, sino que también a la posibilidad de cobrar un extra acumulado de hasta $188.000 por hijo antes de que termine el año en apenas días.
Ese dinero no es un bono nuevo ni un refuerzo especial: corresponde al 20% que ANSES retiene todos los meses y que solo se libera cuando el titular presenta correctamente la Libreta AUH, un trámite obligatorio que tiene fecha límite y que muchos todavía no realizaron.
Qué es la Libreta AUH y por qué habilita el cobro del 20% retenido
La Libreta AUH es el formulario mediante el cual ANSES verifica que los chicos y chicas cumplan con los requisitos básicos de salud y educación exigidos por el programa.
En la Libreta se certifica:
Controles de salud del menor
Vacunación completa, según el calendario obligatorio
Asistencia escolar, correspondiente al ciclo lectivo
Durante todo el año, ANSES paga solo el 80% de la AUH y retiene el 20% restante. Ese monto acumulado —que puede llegar a unos $188.000 por hijo, dependiendo de los meses cobrados— solo se paga si la Libreta es presentada y aprobada.
Atención AUH: hasta cuándo se puede presentar la Libreta 2024
ANSES estableció que la fecha límite para presentar la Libreta AUH correspondiente al año 2024 es el 31 de diciembre de 2025.
No se trata de una recomendación: es un plazo definitivo. Presentarla fuera de término puede implicar pérdidas económicas importantes.
Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH a tiempo
Quienes no completen el trámite antes del vencimiento deben tener en cuenta que:
Se pierde el derecho a cobrar el 20% acumulado
Se sigue cobrando solo el 80% mensual de la AUH
No se habilita la Ayuda Escolar Anual, otro beneficio clave
Por eso, ANSES insiste en no dejar el trámite para último momento.
Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso desde Mi ANSES
La presentación se puede hacer 100% online, sin turno, desde la web o la app oficial. También existe la opción presencial, pero el canal digital es el más rápido.
Paso 1: Ingresar a Mi ANSES
Accedé con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Paso 2: Ir a “Hijos” > “Libreta AUH”
El sistema mostrará el estado de cada hijo y qué datos faltan completar (salud, vacunación o educación).
Paso 3: Generar la Libreta
Seleccioná “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por mail.
Se imprime en una sola hoja, con buena calidad.
Paso 4: Completarla en la escuela o centro de salud
Debe estar:
Sin tachaduras
Con letra clara
Con firmas y sellos oficiales
Paso 5: Sacar la foto correctamente
Sobre superficie plana
Buena iluminación
Las 4 esquinas visibles
Formato JPG
Peso menor a 3 MB
Paso 6: Subir la Libreta
Ingresá nuevamente a Mi ANSES → Hijos → Libreta AUH → Subir Libreta AUH
Montos de la AUH en diciembre 2025 con aumento del 2,34%
Con las Resoluciones 359/2025 y 361/2025, ANSES aplicó un incremento alineado al IPC de octubre, según el esquema de movilidad mensual vigente.
AUH general
Monto total: $122.492
Cobro mensual (80%): $97.993,60
Monto retenido (20%): $24.498,40
Acumulado anual estimado: hasta $188.000
AUH por Discapacidad
Monto total: $398.853
Cobro mensual (80%): $319.082,40
Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango)
Monto: $61.252
Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF)
Monto: $199.433,02
Qué pasa después de presentar la Libreta AUH
Una vez que ANSES valida la Libreta, el pago del 20% retenido se acredita de forma automática:
Plazo estimado: entre 30 y 60 días
Dónde se deposita: en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH
No hace falta reclamo ni turno adicional
Recomendación clave antes de que termine el año
Desde ANSES recomiendan:
No esperar a los últimos días de diciembre
Revisar que la Libreta esté completa y legible
Confirmar la carga correcta en Mi ANSES
Un descuido puede significar perder hasta $188.000 por hijo.