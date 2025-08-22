En vivo Radio La Red
ASTROLOGÍA

Horóscopo del fin de semana 22, 23 y 24 de agosto con Luna Negra: qué le espera a cada signo

La Luna Negra del 22 y 23 de agosto abre un portal energético único. Descubrí cómo influirá en tu signo del zodiaco este fin de semana y qué oportunidades podés aprovechar.

Horóscopo del fin de semana con Luna Negra: predicciones signo por signo

Este fin de semana no será uno más: la Luna Negra ilumina el cielo el 22 y 23 de agosto, trayendo consigo un fuerte movimiento energético. Para la astrología, es un momento de introspección, cierre de ciclos y manifestación de deseos. Cada signo del zodiaco recibirá esta vibración de forma distinta, potenciando áreas específicas de la vida como el amor, el trabajo o la espiritualidad.

Sol en Virgo: cuando el orden externo revela lo que nuestro corazón pide. Foto: Internet, horóscopo.

Luna Negra de agosto 2025: qué le espera a cada signo del zodiaco este fin de semana

luna negra signos 3 astrologia 1
Predicciones para cada signo bajo la Luna Negra de agosto 2025

Aries

La Luna Negra te pide bajar revoluciones. Este fin de semana podés sentir más cansancio o frustración por no avanzar al ritmo que querés. Aprovechá esta pausa como una oportunidad para reflexionar sobre tus próximos pasos sin forzar resultados.

Tauro

Las finanzas y la estabilidad material serán tu foco. Podés sentir la necesidad de organizar tus cuentas o proyectar nuevos ingresos. La Luna Negra favorece que escribas tus metas económicas y pienses en estrategias a largo plazo.

Géminis

Las comunicaciones se intensifican. Puede aparecer una conversación inesperada con alguien del pasado o una revelación importante en el plano social. Usá tu don de la palabra para aclarar malentendidos y conectar con nuevas personas.

Cáncer

El impacto de la Luna Negra se siente con fuerza en tu vida emocional. Es un fin de semana ideal para sanar viejas heridas familiares o cerrar etapas dolorosas. Escuchá tu corazón y no tengas miedo de expresar lo que sentís.

luna cancer signos 2
Hor&oacute;scopo m&iacute;stico: c&oacute;mo afecta la Luna Negra del 22 y 23 de agosto a tu signo

Leo

Tu magnetismo personal se potencia. Vas a sentirte más atractivo y con ganas de mostrar tu talento. Este fin de semana es clave para recibir reconocimiento laboral o vivir un momento intenso en lo sentimental.

Virgo

La Luna Negra coincide con tu temporada y eso te da claridad. Vas a sentir la necesidad de ordenar, planificar y tomar decisiones importantes. Ojo con el exceso de autoexigencia: también necesitás descansar y cargar energías.

Libra

Las relaciones amorosas y amistosas están bajo la lupa. Podés sentir tensiones o dudas en pareja, pero también la oportunidad de lograr un equilibrio nuevo. Evitá decisiones impulsivas y buscá espacios de calma.

Escorpio

La Luna Negra activa tu poder interno. Vas a sentir una fuerza renovadora que te impulsa a soltar viejos miedos y transformarte. Ritualizá este fin de semana: meditá, escribí o hacé limpieza energética para potenciar el cambio.

Luna llena , sagitario.jpg

Sagitario

Tu espíritu aventurero se despierta. Este fin de semana podés recibir propuestas de viajes, cursos o aprendizajes. La Luna Negra te invita a expandir tu mente y abrirte a nuevas filosofías de vida.

Capricornio

La energía lunar te pone frente a tus responsabilidades. Puede haber más carga de trabajo o tensiones con figuras de autoridad. Sin embargo, también se abre la posibilidad de lograr estabilidad a futuro si enfrentás estos retos con paciencia.

Acuario

La Luna Negra activa tu área de proyectos colectivos. Es un buen momento para rodearte de amistades que sumen y pensar en causas que te inspiren. Podés sentir la necesidad de involucrarte en algo más grande que vos mismo.

Piscis

Tu intuición se dispara como pocas veces. Los sueños durante estas noches pueden traerte mensajes reveladores, incluso premonitorios. Escuchá tu voz interior, escribí lo que recuerdes al despertar y dejate guiar por las señales.

