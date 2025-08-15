En vivo Radio La Red
Horóscopo del fin de semana: cómo te afectarán Venus y Júpiter en Cáncer

Venus y Júpiter se encuentran en Cáncer: un abrazo emocional a tu puerta. ¿Sentís que lo íntimo puede expandirse? Descubrí lo que dice el Horóscopo.

Venus y Júpiter en Cáncer: el alma se expande cuando el corazón se siente en casa. Foto: Horóscopo/A24.
Este tránsito potencia los afectos, la ternura y las ganas de nutrir los vínculos. Tal vez surja una charla sanadora, un encuentro inesperado o el simple placer de cocinarle algo rico a alguien que querés.

Horóscopo: El cariño como fuerza expansiva

Venus y Júpiter en Cáncer te invitan a no subestimar lo pequeño: un mensaje amable, un mate compartido, una mano que sostiene. Todo eso, multiplicado por mil.

image
Un gesto tierno puede ser m&aacute;s poderoso que mil palabras. Foto: Hor&oacute;scopo/A24.

Un gesto tierno puede ser más poderoso que mil palabras. Foto: Horóscopo/A24.

Los signos más conectados con esta energía:

  • Cáncer: Tu sensibilidad se expande y podés poner límites desde el amor.

  • Escorpio: La intimidad se siente segura y transformadora.

  • Piscis: Tus vínculos fluyen como agua tranquila que sabe a dónde va.

Cuando el hogar se vuelve un planeta entero

No es solo tu casa: es cualquier lugar donde te sentís cuidado y en paz. Este fin de semana, buscá ese refugio y compartilo.

Preguntas frecuentes:

¿Qué significa la conjunción Venus-Júpiter en Cáncer?

Es un encuentro entre el planeta del amor y el planeta de la expansión, en el signo de lo íntimo, lo familiar y lo emocional. Esta conjunción potencia la ternura, el deseo de cuidar y el placer de compartir momentos genuinos. Puede sentirse como un recordatorio de que lo más valioso, a veces, está en lo más simple: un abrazo, una comida casera, un mensaje que llega justo a tiempo.

¿Es buen momento para abrirse emocionalmente a alguien?

Sí, este tránsito es propicio para sincerarte y conectar desde un lugar auténtico. La energía de Venus y Júpiter en Cáncer invita a hablar desde el corazón, mostrar vulnerabilidad y fortalecer vínculos. Eso sí, es importante que lo hagas con personas en las que confíes, porque la sensibilidad está a flor de piel y cualquier gesto se siente más profundo de lo habitual.

¿Cómo puedo aprovechar esta energía en mi vida cotidiana?

Podés enfocarte en lo que te da seguridad emocional: pasar tiempo con seres queridos, reconectar con tu hogar o regalarte momentos de cuidado personal. Cocinar algo que te guste, redecorar un rincón de tu casa o simplemente dedicarle tiempo a una charla pendiente son formas simples pero poderosas de alinearte con esta conjunción.

