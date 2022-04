Ibai Llanos llegó a una cifra récord en Twitch.

Ibai comenzó como relator del juego "League of Legends". Su carrera tuvo un ascenso meteórico y ahora vive en una mansión en las afueras de Barcelona, junto a otros amigos que también se dedican a la transmisión en vivo.

¿Cuánto gana Ibai Llanos?

Es uno de los grandes misterios de Ibai Llanos y del mundo de las transmisiones en vivo. Sin embargo, en octubre de 2021, Ibai por error mostró cuánto llevaba ganado este mes gracias a su trabajo en la plataforma Twitch. El hecho sucedió mientras revisaba algunos datos de su canal al tiempo que transmitía en vivo.

La ganancia acumulada del streamer en el mes que se pudo ver fue de 145.800 dólares, sin embargo esa puede ser su ganancia parcial ya que además, tiene un contrato con la plataforma Twitch. Las ganancias generan con suscripciones y donaciones.

Llanos igualmente aclaró que “ahora se gana menos que antes”. “¿Esto es lo que he generado? ¿En todo el mes? Me da igual que enseñe esto”, señaló Llanos en el momento. Al ver la reacción del chat, el streamer afirmó: “Ahora se gana bastante menos que antes. Este mes me sale 106 mil dólares y el mes pasado 140 mil. La gente puede hacer un cálculo”.