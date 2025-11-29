Iglesia Católica: todos los santos para rezar en diciembre y las celebraciones más importantes
Con el inicio de diciembre, que comienza el próximo lunes, la Iglesia Católica abre un mes marcado por festividades, devociones y figuras emblemáticas del santoral.
La Natividad de Jesús se celebra el 25 de diciembre.
Con la llegada de diciembre, que comienza el próximo lunes, laIglesia Católica inicia el tramo final del calendario litúrgico con un mes cargado de festividades, homenajes y devociones. A lo largo de este período se recuerdan santos, santas y mártires, además de celebrarse algunas de las solemnidades más importantes del año.
Entre las celebraciones que se destacan en este mes, se encuentra la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el 8 de diciembre, día en que se honra la verdad de fe que sostiene que María fue concebida sin pecado original. Ese día es considerado feriado nacional en Argentina y muchas comunidades realizan misas, procesiones y actividades especiales.
En la misma fecha también se conmemora a María Desatanudos, una advocación muy arraigada en el país, a la que los creyentes recurren para pedir ayuda frente a dificultades.
Otra festividad central del mes es la Navidad, el 25 de diciembre, que conmemora el nacimiento de Jesucristo. Es una de las fechas más significativas del calendario cristiano y en Argentina se vive con celebraciones litúrgicas, encuentros familiares y tradiciones profundamente instaladas.
Finalmente, el 28 de diciembre la Iglesia recuerda a los Santos Inocentes, los niños asesinados por orden del rey Herodes en su intento por acabar con el Niño Jesús. En el país esta fecha también está asociada a las clásicas bromas del “Día de los Inocentes”.
Santoral de diciembre
Este es el listado completo del último mes del año, según el calendario difundido por ACI Prensa:
1 de diciembre: San Eloy y San Saturnino.
2 de diciembre: Santa Bibiana.
3 de diciembre: San Francisco Javier.
4 de diciembre: Santa Bárbara (Mártir) y San Juan Damasceno (Doctor de la Iglesia).
5 de diciembre: San Sabas.
6 de diciembre: San Nicolás (Obispo).
7 de diciembre: San Ambrosio.
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de la Virgen María y María Desatanudos.
9 de diciembre: San Juan Diego, Santa Narcisa de Jesús Martillo Morán, San Pedro Fourier y Santa Leocadia.
10 de diciembre: Nuestra Señora de Loreto y Santa Eulalia de Mérida.
11 de diciembre: San Dámaso I (Papa) y Santa Maravillas de Jesús.
12 de diciembre: Nuestra Señora de Guadalupe.
13 de diciembre: Santa Lucía (Mártir).
14 de diciembre: San Juan de la Cruz y San Nimattullah Kassab Al-Hardini.
15 de diciembre: Santa María de la Rosa y San Josep Manyanet y Vives.
16 de diciembre: Santa Adelaida.
17 de diciembre: San Lázaro.
18 de diciembre: San Modesto y Nuestra Señora de la Esperanza (Virgen de la O).
19 de diciembre: San Anastasio I (Papa) y San Nemesio.
20 de diciembre: Santo Domingo de Silos.
21 de diciembre: San Pedro Canisio.
22 de diciembre: Santa Clotilde.
24 de diciembre: Nochebuena, San Viator y Santa Paola Elisabetta Cerioli.
25 de diciembre: Natividad de Jesús.
26 de diciembre: San Esteban.
27 de diciembre: San Juan (Apóstol y Evangelista).