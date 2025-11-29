Iglesia Católica: todos los santos para rezar en diciembre y las celebraciones más importantes

Finalmente, el 28 de diciembre la Iglesia recuerda a los Santos Inocentes, los niños asesinados por orden del rey Herodes en su intento por acabar con el Niño Jesús. En el país esta fecha también está asociada a las clásicas bromas del “Día de los Inocentes”.

Santoral de diciembre

Este es el listado completo del último mes del año, según el calendario difundido por ACI Prensa:

1 de diciembre: San Eloy y San Saturnino.

2 de diciembre: Santa Bibiana.

3 de diciembre: San Francisco Javier.

4 de diciembre: Santa Bárbara (Mártir) y San Juan Damasceno (Doctor de la Iglesia).

5 de diciembre: San Sabas.

6 de diciembre: San Nicolás (Obispo).

7 de diciembre: San Ambrosio.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de la Virgen María y María Desatanudos.

9 de diciembre: San Juan Diego, Santa Narcisa de Jesús Martillo Morán, San Pedro Fourier y Santa Leocadia.

10 de diciembre: Nuestra Señora de Loreto y Santa Eulalia de Mérida.

11 de diciembre: San Dámaso I (Papa) y Santa Maravillas de Jesús.

12 de diciembre: Nuestra Señora de Guadalupe.

13 de diciembre: Santa Lucía (Mártir).

14 de diciembre: San Juan de la Cruz y San Nimattullah Kassab Al-Hardini.

15 de diciembre: Santa María de la Rosa y San Josep Manyanet y Vives.

16 de diciembre: Santa Adelaida.

17 de diciembre: San Lázaro.

18 de diciembre: San Modesto y Nuestra Señora de la Esperanza (Virgen de la O).

19 de diciembre: San Anastasio I (Papa) y San Nemesio.

20 de diciembre: Santo Domingo de Silos.

21 de diciembre: San Pedro Canisio.

22 de diciembre: Santa Clotilde.

24 de diciembre: Nochebuena, San Viator y Santa Paola Elisabetta Cerioli.

25 de diciembre: Natividad de Jesús.

26 de diciembre: San Esteban.

27 de diciembre: San Juan (Apóstol y Evangelista).

28 de diciembre: Santos Inocentes.

