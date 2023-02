Impactante video: estaba transmitiendo en vivo y le entraron a robar

Embed

En diálogo con el sitio Diario El Norte, Delfín contó lo sucedido.

A través de la ventana, el ladrón pudo robarle un cargador y un celular viejo. El hecho quedó registrado en las cámaras. Cuando Delfín se dio cuenta alcanzó a forcejear con el ladrón y le tiró un puñetazo.

"Luego de lo que pasó, de mi parte no tenía intención de subir nada. Es la tercera vez que me roban sin que me haya podido dar cuenta o reaccionar a tiempo", agregó.

Delfín dio detalles del ladrón. "Tenía pelo negro y barba desprolija. No medía más de 1,70 y tenía entre 28 y 32 años", detalló.