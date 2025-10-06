Excelente noticia para jubilados: PAMI refuerza una ayuda clave para miles de beneficiarios

La solicitud debe gestionarse con al menos 48 horas hábiles de anticipación, ya sea comunicándose por teléfono o a través del sitio web oficial de PAMI. En la sección “Traslados Programados”, los usuarios pueden consultar los números de contacto según su provincia y completar el formulario con sus datos personales.

image.png La cartilla médica de PAMI permite buscar atención cerca de tu ubicación. Foto: Internet.

PAMI: cómo pedir un traslado paso a paso

Traslados menores a 30 km (ida y vuelta): el prestador coordinará directamente con el afiliado el día y horario del servicio.

Traslados mayores a 30 km: se deberá realizar la gestión presencial en la agencia o Unidad de Gestión Local (UGL) más cercana para obtener la autorización.

En ambos casos, el afiliado deberá presentar el Formulario de Solicitud firmado por su médico tratante.

Además, cuando el traslado se realice por derivación médica a otra localidad —por falta de especialistas o tratamientos disponibles—, la autorización será otorgada por el Centro Operativo Derivador (CODE) del PAMI. Este sistema asegura que cada paciente reciba la atención correspondiente, incluso fuera de su zona de residencia.

Lista actualizada de medicamentos gratuitos de PAMI

Junto con la mejora en los traslados, el PAMI actualizó su listado de medicamentos con cobertura total (100%)disponible para octubre. Entre ellos se incluyen tratamientos para:

Diabetes

Cáncer y enfermedades oncohematológicas

Hemofilia

VIH y Hepatitis B y C

Trasplantes

Trastornos hematopoyéticos

Artritis reumatoidea

Enfermedades fibroquísticas

Afecciones oftalmológicas intravítreas

Osteoartritis

Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Con estas acciones, el organismo busca garantizar una atención médica integral y de calidad para todos los jubilados y pensionados del país.