En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
San Lorenzo
Crisis
BOMBAZO

¿Moretti vuelve a San Lorenzo? La inesperada determinación de la Justicia

La Cámara Civil falló a favor de Marcelo Moretti y consideró “irregular” la acefalía declarada en septiembre. ¿Que ocurrirá ahora en San Lorenzo?

¿Moretti vuelve a San Lorenzo? La inesperada determinación de la Justicia

La crisis institucional de San Lorenzo sumó un capítulo decisivo con el fallo de la Cámara Civil que repuso a Marcelo Moretti como presidente del club. El tribunal hizo lugar a la medida cautelar presentada por el dirigente y consideró que la acefalía declarada en septiembre fue “irregular”, ya que no se cumplieron los mecanismos previstos por el estatuto.

Leé también Graves incidentes en la marcha de los hinchas de San Lorenzo contra Moretti: qué piden los socios
Tensión en la sede de San Lorenzo. 
image

El conflicto se originó cuando se declaró la acefalía tras las renuncias de más de la mitad de los miembros de la Comisión Directiva. Ese movimiento abrió la puerta a un gobierno de transición y disparó la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria.

Moretti impugnó ese proceso ante la Justicia. Argumentó que no estaban dadas las condiciones para declarar la vacancia porque existían suplentes disponibles para cubrir los cargos. También cuestionó la convocatoria a la Asamblea, a la que calificó de irregular.

La Cámara revocó la decisión de primera instancia y determinó que el proceso debe “retrotraerse hasta que la Comisión Directiva se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al Estatuto”. Además, suspendió la Asamblea Extraordinaria hasta que esa reunión sea convocada por el propio Moretti.

Qué debe pasar ahora en el club

El dirigente queda habilitado a retomar sus funciones de forma inmediata y tiene un plazo de 15 días para convocar a una reunión formal de Comisión Directiva. Ese encuentro deberá realizarse bajo supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ), para garantizar la validez del procedimiento.

La decisión repite, en parte, lo ocurrido meses atrás, cuando otro fallo judicial le permitió volver al cargo tras una licencia. Sin embargo, la tensión política se mantiene y hay sectores dentro del club que evalúan apelar o accionar por otras vías legales.

Desde el oficialismo remarcan que actuaron según los pasos institucionales y consideran que el fallo interrumpe nuevamente un proceso de transición que ya estaba en marcha. También apuntan a la coincidencia temporal: otra vez la resolución llega en la previa de un partido como local.

Cómo reaccionó la oposición interna

El dirigente opositor César Francis, referente de la agrupación Volver a San Lorenzo, publicó un mensaje contundente en redes sociales. “Moretti: ninguna resolución judicial le dará legitimidad”, escribió, asegurando que el presidente “está estirando su agonía sin entender el perjuicio que le causa al club”.

Francis planteó que la única salida es consolidar la acefalía mediante la renuncia formal de quienes aún conservan cargos: “La decisión de la Justicia impone que quienes eligieron conservar sus cargos presenten sus renuncias para llamar a elecciones anticipadas”. Y cerró con un llamado a desplazar a la actual conducción: “Debemos rescatar a San Lorenzo de Moretti. Debemos salvar el futuro”.

La interna no solo expone diferencias políticas, sino que condiciona los tiempos institucionales. En el club creen que, si se conforma nuevamente la acefalía con las renuncias pendientes, se podría convocar a elecciones antes de los plazos estatutarios.

Qué impacto tiene este fallo en el futuro inmediato

El regreso de Moretti no significa el fin del conflicto, sino una redefinición del tablero. Por un lado, recupera la presidencia con aval judicial; por otro, enfrenta un escenario de fuerte rechazo de parte de la oposición y sectores del propio club.

El próximo paso será clave: la reunión de Comisión Directiva determinará si se recompone el órgano, si prosperan nuevas renuncias o si se avanza hacia una transición diferente a la que se había planteado tras la acefalía.

En medio de la disputa, quedan temas de gestión sensibles: lo deportivo, los contratos vigentes, la situación financiera y la relación con los socios. La intervención de la Justicia, lejos de cerrar la crisis, abre una nueva etapa cargada de tensión institucional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
San Lorenzo Crisis
Notas relacionadas
Conmoción en San Lorenzo: murió Valentino Guzmán Zanni
Crisis en San Lorenzo: se declaró la acefalía institucional y ahora debe definir el futuro una asamblea
Los Pumas cayeron ante Sudáfrica, que volvió a coronarse campeón en el Rugby Championship

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar