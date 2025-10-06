Camilota despejó dudas y enfrentó los rumores de pelea con Daniela Celis durante la internación de Thiago Medina

Embed

En tanto, Camilota aprovechó la ocasión para aclarar que no está peleada con Daniela Celis, ante un posteo que ella hizo y se interpretó como un mensaje para la madre de sus sobrinas, las gemelas Laia y Aimé.

"No quiero que se haga un mal entendido porque todos me preguntan si estoy peleada con Daniela y no lo estoy, lo quiero aclarar. Yo no estoy peleada con Daniela. Yo hice un reposteo ayer en mi Instagram pero no era para ella", dejó en claro Camilota.

Y agregó: "Gente, yo tengo vida, problemas y tengo que solucionar mi vida también". Camila Deniz contó que su hermano pudo ver a sus dos hijas por el celular: "Antes de ayer hizo videollamada, de a poquito, ya está en sala común y está re bien".

"Dios está en las buenas y en las malas", cerró con mucha esperanza ante la mejoría que presentó su hermano en estos últimos días y el pedido de la familia de oraciones.

camilota intrusos

La felicidad de Daniela Celis ante la recuperación de Thiago Medina

Daniela Celis compartió en las redes sociales su alegría ante la recuperación en la salud de Thiago Medina quien dejó la unidad de terapia intensiva y fue trasladado a una sala de cuidados intermedios.

"Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”, dijo Pestañela muy conmovida.

“Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”, remarcó.

Tras las preguntas que le hacían sus seguidores, Daniela Celis aclaró que Thiago pudo ver a sus hijas por videollamada y que ella de a poco podrá recuperar su ritmo de vida habitual.

“Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada, así que también las nenas estaban muy, muy felices. Acá agarran el teléfono, le dicen ‘papá, papá, papá’ y él también, así que estoy muy contenta por compartírselos a todos ustedes. Así que retomando la vida real, la vida normal, después de veintitrés días vamos a volver a laburar”, concluyó la ex Gran Hermano.