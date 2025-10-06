La forma menos común (y más rica) de preparar pan de carne

-
1 kg de carne picada (mitad vacuna, mitad cerdo o toda vacuna, según preferencia)
-
1 huevo
-
½ taza de pan rallado o avena molida
-
1 cebolla pequeña salteada o cruda bien picada
-
1 diente de ajo picado
-
Sal, pimienta y perejil a gusto
-
Un chorrito de leche o caldo si es necesario para unir
Ideas para el relleno
Hay combinaciones clásicas que no fallan:
-
Queso y jamón: en fetas o picados
-
Huevo duro: entero o en rodajas
-
Espinaca salteada o acelga escurrida
-
Morrón asado o salteado
-
Quesos semiduros para que se fundan
Se puede usar uno solo de estos ingredientes o combinarlos. El punto clave es que el relleno esté frío o al menos sin exceso de líquido para que no se desarme el armado.
Paso a paso
-
Preparar la mezcla de carne: En un bol grande, unir la carne picada con el huevo, el pan rallado, los condimentos, la cebolla y el ajo. Si la mezcla queda muy seca, agregar un poco de leche o caldo. Debe poder moldearse sin pegarse demasiado a las manos.
-
Estirar la carne: Sobre film, papel manteca o directamente sobre la mesada limpia, aplastar la preparación formando un rectángulo de aproximadamente 1,5 a 2 centímetros de espesor.
-
Agregar el relleno: Distribuir los ingredientes elegidos en el centro o en forma longitudinal. Dejar un borde libre para poder cerrar.
-
Enrollar o plegar: Con ayuda del papel o film, cerrar como si fuera un pionono o formar un pan alargado, presionando para evitar huecos de aire. Sellar bien los bordes.
-
Colocar en una fuente para horno: Puede forrarse con papel manteca o aceitar ligeramente. Otra opción es usar una budinera para que mantenga la forma.
-
Cocinar: Hornear a 180 °C durante 45 a 60 minutos, dependiendo del tamaño. Si se desea un exterior más dorado, se puede pincelar con salsa de tomate, kétchup o una mezcla de mostaza y miel durante la cocción.
Cómo cortarlo y servirlo
Una vez fuera del horno, conviene dejarlo reposar 5 a 10 minutos antes de cortar, así el relleno se asienta y las rodajas no se rompen. Puede acompañarse con puré, ensaladas, papas al horno o vegetales salteados.
Recomendaciones útiles
-
El pan rallado absorbe el jugo y ayuda a que la carne conserve su forma. También se puede usar avena o galleta molida.
-
Si se desea una textura más húmeda, se puede mezclar la carne con unas cucharadas de salsa de tomate o una cucharada de mostaza.
-
Para una versión más magra, se puede usar carne de pollo o pavo picada.
Un plato que admite variantes y anticipación
El pan de carne relleno se puede preparar con antelación y guardar crudo en la heladera hasta el momento de hornear. También se puede cocinar, fraccionar y congelar para resolver comidas rápidas durante la semana.
El atractivo del relleno es lo que lo convierte en un plato especial. No requiere técnicas complejas, solo un buen armado y atención a la cocción. Al cortarlo, la sorpresa está en el centro y es lo que más suele despertar elogios en la mesa.