Descuentos imperdibles: entradas al teatro con hasta 90% off durante todo octubre en Buenos Aires

Los espectáculos más destacados de la cartelera porteña serán parte de una nueva edición de “Vení al Teatro”, la exitosa campaña que ofrece descuentos del 60 al 90% en entradas para ver obras y musicales en Buenos Aires.
Más de 80 obras y precios irresistibles: el plan porteño que todos van a querer aprovechar. Enterate.
La iniciativa, organizada por AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales) junto a productores y salas asociadas, busca acercar al público a la experiencia única del teatro en vivo. Se llevará a cabo todos los martes de octubre, en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco).
En total, habrá más de 80 espectáculos con promociones especiales y 10.000 entradas a precios realmente irresistibles. Además, más de 20 obras costarán menos de $10.000, una oportunidad inmejorable para disfrutar de producciones consagradas y nuevas propuestas.
Cómo conseguir las entradas con descuento:
Martes 7, 14, 21 y 28 de octubre, de 13 a 19 horas en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito)
Durante esas jornadas, el público podrá acercarse al stand y obtener bonos de $2.000 para el espectáculo elegido, válidos para funciones de esa misma semana. Cada persona podrá retirar hasta 4 bonos por DNI, hasta agotar disponibilidad.
Luego, presentando ese bono en la boletería del teatro correspondiente, se accederá a la entrada con el descuento del 60 al 90%, según la obra.
La campaña incluye una amplia variedad de títulos, desde grandes musicales y comedias hasta obras independientes, infantiles y dramáticas. El objetivo, según los organizadores, es incentivar la asistencia al teatro y mantener viva una de las tradiciones culturales más emblemáticas de la ciudad.
“Queremos que más personas vivan la experiencia del teatro en vivo, y que puedan hacerlo a precios accesibles”, expresaron desde AADET.
“Vení al Teatro” se consolidó como una de las acciones culturales más esperadas por el público, y esta nueva edición promete convocar a miles de espectadores. Con precios accesibles, grandes producciones y una ubicación icónica frente al Obelisco, el evento se perfila como un plan ideal para los martes de octubre.