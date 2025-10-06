Descuentos imperdibles: entradas al teatro con hasta 90% off durante todo octubre en Buenos Aires

Martes 7, 14, 21 y 28 de octubre, de 13 a 19 horas en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito)

Durante esas jornadas, el público podrá acercarse al stand y obtener bonos de $2.000 para el espectáculo elegido, válidos para funciones de esa misma semana. Cada persona podrá retirar hasta 4 bonos por DNI, hasta agotar disponibilidad.

Luego, presentando ese bono en la boletería del teatro correspondiente, se accederá a la entrada con el descuento del 60 al 90%, según la obra.

La campaña incluye una amplia variedad de títulos, desde grandes musicales y comedias hasta obras independientes, infantiles y dramáticas. El objetivo, según los organizadores, es incentivar la asistencia al teatro y mantener viva una de las tradiciones culturales más emblemáticas de la ciudad.

“Queremos que más personas vivan la experiencia del teatro en vivo, y que puedan hacerlo a precios accesibles”, expresaron desde AADET.

“Vení al Teatro” se consolidó como una de las acciones culturales más esperadas por el público, y esta nueva edición promete convocar a miles de espectadores. Con precios accesibles, grandes producciones y una ubicación icónica frente al Obelisco, el evento se perfila como un plan ideal para los martes de octubre.