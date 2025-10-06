Tarjeta Alimentar ANSES 2025: qué es, quiénes la cobran, montos y cómo acceder al dinero

Titulares de AUH con un hijo, dos hijos o más.

Beneficiarios de AUH con hijos con discapacidad.

Montos de octubre 2025:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Monto de AUH en octubre 2025

Gracias a la actualización por movilidad del 1,9%, la AUH totaliza $117.252 por hijo. Sin embargo, se cobra el 80% mensual, equivalente a $93.801,60, mientras que el 20% restante se libera al presentar la Libreta AUH, lo que garantiza que los niños cumplan con controles de educación y salud.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto total asciende a $381.791, con un cobro efectivo de $305.432,80 mensuales.

Complementos que suman al ingreso familiar

1. Tarjeta Alimentar:

Como ya se mencionó, la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente y permite complementar la AUH. Esto significa que, sumando ambos beneficios:

1 hijo: $93.801,60 + $52.250 = $146.051,60

2 hijos: $93.801,60 x 2 + $81.936 = $175.737,60

3 hijos o más: $93.801,60 x 3 + $108.062 = $201.863,60

anses alimen

2. Complemento Leche del Plan 1000 Días:

Dirigido a hijos menores de 3 años, aporta $44.222 por hijo, acreditándose junto con la AUH.

Ejemplo 1 hijo menor de 3 años: $93.801,60 + $52.250 + $42.711 = $188.762,60

3. Libreta AUH

Este documento es el que habilita el cobro del 20% retenido durante todo el año pasado, un extra que puede llegar a los $165.000 por hijo y que, en el caso de los titulares de AUH con hijos con discapacidad, trepa a más de $540.000.

Se trata de un ingreso adicional que no requiere inscripción nueva ni gestión complicada: basta con presentar la libreta firmada por la escuela y el centro de salud. Sin este trámite, ese dinero queda sin cobrar, aunque haya sido retenido mes a mes durante 2024.