Previsional
Tarjeta Alimentar
ANSES
Previsional

Tarjeta Alimentar ANSES 2025: qué es, quiénes la cobran, montos y cómo acceder al dinero

ANSES mantiene en octubre una combinación de beneficios para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Lo que hay que saber sobre el programa para garantizar la alimentación y el bienestar de los niños.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa reforzando los ingresos de las familias con hijos a cargo. En octubre de 2025, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no solo percibirán el monto actualizado por movilidad, sino que también podrán acceder a la Tarjeta Alimentar y otros complementos que incrementan significativamente su ingreso mensual.

AUH y Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó cuánto se cobra en octubre 2025

Este combo de beneficios se convierte en un sostén esencial para garantizar la alimentación y el bienestar de los niños, además de permitir a los padres planificar mejor los gastos familiares en un contexto económico desafiante.

Qué es la Tarjeta Alimentar y quiénes la cobran

La Tarjeta Alimentar es un programa del Gobierno Nacional destinado a garantizar la compra de alimentos de la canasta básica para los hogares con hijos menores de 17 años. Se acredita automáticamente en la cuenta de los beneficiarios de AUH y se paga en forma mensual.

Quiénes cobran:

  • Titulares de AUH con un hijo, dos hijos o más.

  • Beneficiarios de AUH con hijos con discapacidad.

Montos de octubre 2025:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

Monto de AUH en octubre 2025

Gracias a la actualización por movilidad del 1,9%, la AUH totaliza $117.252 por hijo. Sin embargo, se cobra el 80% mensual, equivalente a $93.801,60, mientras que el 20% restante se libera al presentar la Libreta AUH, lo que garantiza que los niños cumplan con controles de educación y salud.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto total asciende a $381.791, con un cobro efectivo de $305.432,80 mensuales.

Complementos que suman al ingreso familiar

1. Tarjeta Alimentar:

Como ya se mencionó, la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente y permite complementar la AUH. Esto significa que, sumando ambos beneficios:

  • 1 hijo: $93.801,60 + $52.250 = $146.051,60

  • 2 hijos: $93.801,60 x 2 + $81.936 = $175.737,60

  • 3 hijos o más: $93.801,60 x 3 + $108.062 = $201.863,60

2. Complemento Leche del Plan 1000 Días:

Dirigido a hijos menores de 3 años, aporta $44.222 por hijo, acreditándose junto con la AUH.

Ejemplo 1 hijo menor de 3 años: $93.801,60 + $52.250 + $42.711 = $188.762,60

3. Libreta AUH

Este documento es el que habilita el cobro del 20% retenido durante todo el año pasado, un extra que puede llegar a los $165.000 por hijo y que, en el caso de los titulares de AUH con hijos con discapacidad, trepa a más de $540.000.

Se trata de un ingreso adicional que no requiere inscripción nueva ni gestión complicada: basta con presentar la libreta firmada por la escuela y el centro de salud. Sin este trámite, ese dinero queda sin cobrar, aunque haya sido retenido mes a mes durante 2024.

