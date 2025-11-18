Jorge "Corcho" Rodríguez abrió su atelier y exhibió sus obras a Johnny Depp y amigos íntimos

Antes de los agradecimientos, Rodríguez contó que había estado durante la tarde grabando música junto a Depp. Luego, llegaron las palabras de gratitud.

"Estoy muy agradecido con mi hermano Carlos Ott, que siempre me ha impulsado, él es un gran pintor de acuarelas. Y también muy agradecido con mi hermano de distinta madre, Johnny, que es un gran, gran artista también, quien siempre, cada vez que nos vemos, recibo gran inspiración de él".

Emocionado, Rodríguez también recordó a la entrañable gestora cultural Teresa Anchorena, recientemente fallecida. "Como saben no está más con nosotros, pero está acá adentro, fue quien me acompañó, me impulsó y fue como mi crítica mayor. Éramos muy amigos, muy cómplices, muy compinches, era una gran personalidad de la cultura argentina".

Entre otros los invitados, estuvieron: Gaby Álvarez, Daniela Urzi, Guillermina Valdez, Concepción Blaquier, Nico Sorín, Lula Bertoldi, Julieta Ortega, Horacio Heguy, Corinne Ricard, Carlos Ott y la diseñadora y artista plástica Renata Schussheim.