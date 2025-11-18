Diego Palombo, abogado de Wanda Nara, habló por primera vez tras la conflictiva audiencia con Mauro Icardi

“No, no estaban citados”, remarcó Palombo acerca de la sorpresiva presencia de Icardi en la audiencia.

Cómo fue la audiencia entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi atravesaron este martes 18 de octubre otro capítulo complicado en su disputa por la restitución de sus hijas, en una jornada que terminó marcada por la tensión y la falta de acuerdos.

Previo al reencuentro en el Chateau Libertador —donde el futbolista debía devolver a las niñas— se llevó a cabo una instancia clave en la que participaron únicamente sus abogados: Elba Marcovecchio y Lara Piro representando a Icardi, y Diego Palombo en nombre de Wanda. Según dejaron trascender fuentes cercanas al caso, la reunión volvió a exponer la fuerte distancia entre ambas partes, con posiciones incompatibles que hicieron imposible avanzar en consensos.

En DDM (América TV), Guido Zaffora detalló la importancia que tuvo el encuentro para el entorno del jugador: "Sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas. Todo pasa ahora. Hoy temprano se llevó esta audiencia muy esperada para las abogadas de Icardi, por eso su presencia. Piro y Marcovecchio le dijeron que esta audiencia era crucial".

"Tema restitución... D'Alessandro dio en la clave: son las vacaciones de las niñas, las fiestas y Navidad. Icardi está preocupado por eso. Pasó unos días apacibles y muy buenos con sus hijas. Las chicas fueron a terapia. En las próximas horas se vuelve a Turquía", señaló el periodista, acerca de cuáles fueron los puntos centrales que se discutieron.

Aun así, nada logró destrabar la situación. Aunque Icardi consiguió extender la estadía de las niñas un día más, la jornada estuvo lejos de ser armónica. Como cerró Zaffora: "la audiencia fue muy tensa... con Diego Palombo bastante de pocos modales, me dijeron".