Diego Palombo, abogado de Wanda Nara, habló por primera vez tras la conflictiva audiencia con Mauro Icardi

Diego Palombo, el nuevo abogado de Wanda Nara, habló al término de la audiencia relacionada con la restitución de las hijas que comparte con Mauro Icardi. Sus declaraciones, en esta nota.

18 nov 2025, 21:00
Diego Palombo, representante legal de Wanda Nara, ofreció su primera declaración pública ante los medios tras la audiencia vinculada a la restitución de las hijas con Elba Marcovecchio y Lara Piro, abogadas de Mauro Icardi, de la que el futbolista fue parte pero no así la empresaria.

Según trascendió, el intercambio entre los abogados estuvo lejos de ser cordial; por el contrario, dejó en evidencia las profundas discrepancias que mantienen sus representados desde la separación, especialmente cuando se trata de cuestiones relacionadas con la crianza de las niñas.

Durante la última emisión de DDM (América TV), Palombo fue entrevistado al salir del recinto, pero se mostró reticente a dar detalles de lo que ocurrió puertas adentro de una de las esperadas audiencias en donde Nara tuvo requisitos irrenunciables: No puedo hablar chicos, perdón”.

Además, luego de que circulara que el escrito presentado estaba hecho con inteligencia artificial, él decidió responder a la acusación pero no lo negó:Preguntale al que lo dijo, yo no lo dije”.

No, no estaban citados, remarcó Palombo acerca de la sorpresiva presencia de Icardi en la audiencia.

Cómo fue la audiencia entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi atravesaron este martes 18 de octubre otro capítulo complicado en su disputa por la restitución de sus hijas, en una jornada que terminó marcada por la tensión y la falta de acuerdos.

Previo al reencuentro en el Chateau Libertador —donde el futbolista debía devolver a las niñas— se llevó a cabo una instancia clave en la que participaron únicamente sus abogados: Elba Marcovecchio y Lara Piro representando a Icardi, y Diego Palombo en nombre de Wanda. Según dejaron trascender fuentes cercanas al caso, la reunión volvió a exponer la fuerte distancia entre ambas partes, con posiciones incompatibles que hicieron imposible avanzar en consensos.

En DDM (América TV), Guido Zaffora detalló la importancia que tuvo el encuentro para el entorno del jugador: "Sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas. Todo pasa ahora. Hoy temprano se llevó esta audiencia muy esperada para las abogadas de Icardi, por eso su presencia. Piro y Marcovecchio le dijeron que esta audiencia era crucial".

"Tema restitución... D'Alessandro dio en la clave: son las vacaciones de las niñas, las fiestas y Navidad. Icardi está preocupado por eso. Pasó unos días apacibles y muy buenos con sus hijas. Las chicas fueron a terapia. En las próximas horas se vuelve a Turquía", señaló el periodista, acerca de cuáles fueron los puntos centrales que se discutieron.

Aun así, nada logró destrabar la situación. Aunque Icardi consiguió extender la estadía de las niñas un día más, la jornada estuvo lejos de ser armónica. Como cerró Zaffora: "la audiencia fue muy tensa... con Diego Palombo bastante de pocos modales, me dijeron".

