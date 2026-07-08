El problema de salud de Yanina Latorre tras el partido de Argentina y Egipto: “Estoy como...”

La conductora también detalló cómo comenzaron las molestias luego del partido y explicó que el dolor fue avanzando con el paso de las horas. "En el partido me quedé dura. Me atraviesa toda una contractura por la espalda. Ya me tomó el brazo y el cuello", relató al aire, dejando en claro la intensidad con la que atravesó el encuentro.

Aunque reconoció que no estaba en las mejores condiciones, decidió continuar al frente del ciclo y volvió a bromear con su compañera. "Pía no quiso conducir, me obligó a hacer el programa. Cuando vean que caigo, me ponchan y que arranque Pía", expresó con picardía.

Ante ese comentario, Pía Shaw respondió siguiendo el tono humorístico de la situación: "Ahí me paro y te hago la segunda".

Más allá del inconveniente físico, Yanina Latorre destacó la emoción que le produjo la clasificación de la Selección Argentina y elogió la entrega del equipo dirigido por Lionel Scaloni. "¡Qué día tremendo! ¡Qué partidazo! La emoción de Messi, de Scaloni... Yo los amo, lo dieron todo y ganaron en 12 minutos con el corazón", manifestó.

Finalmente, la conductora también hizo referencia a las críticas que aparecieron desde Egipto luego del partido y cuestionó las versiones que circularon tras la eliminación del seleccionado africano. "Los egipcios están enajenados. Están diciendo que está comprado el Mundial, que va a ganar Argentina. Un resentimiento total", concluyó.

Qué le dijo Sofi Martínez a Yanina Latorre tras la polémica con Messi que generó revuelo

Días atrás, Yanina Latorre habló en su programa SQP (América TV) sobre el gesto que tuvo Lionel Messi con Sofía Martínez luego de la victoria de la Selección Argentina frente a Cabo Verde en el Mundial 2026. La conductora recordó las declaraciones del capitán argentino y destacó la manera en la que el futbolista decidió ponerle un freno a las versiones que habían circulado alrededor de la periodista de Telefe y su vínculo con los integrantes del plantel.

En ese contexto, Messi dejó en claro que no existía ningún tipo de conflicto ni incomodidad por parte de las parejas de los jugadores hacia la cronista, luego de los rumores que habían surgido por la cercanía que mantiene con el equipo durante su trabajo periodístico.

Durante la entrevista posterior al encuentro, el delantero le respondió a Sofía Martínez con una frase que rápidamente tomó repercusión: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”. Con esas palabras, el futbolista buscó terminar con las especulaciones que se habían generado sin fundamentos.

Al referirse al episodio, Yanina Latorre contó que decidió comunicarse de inmediato con la periodista para hacerle llegar su apoyo y expresar lo que había sentido al escuchar la respuesta del capitán argentino.

“Ella en un momento estuvo medio agrandada pero sí me parece que por la crítica sexista se la veía angustiada. Le escribí al toque porque me emocionó cuando lo vi porque se lo merecía y yo no es que tengo una amistad”, explicó la conductora al aire.

Luego, Yanina reveló el contenido del mensaje privado que le envió a Sofi Martínez tras las declaraciones de Messi. “Le dije: ‘qué bien lo de Messi, te mando un abrazo, no te enganches con estupideces’”, contó.

Además, la panelista compartió cuál fue la respuesta que recibió por parte de la periodista de Telefe: “Me pone gracias y un corazón, él estuvo muy bien. Yo estaba segura porque tengo la mejor con ellos (los futbolistas) desde siempre, desde el trabajo y el respeto. Él me frena en cada zona mixta, toda la especulación que se hace cada vez más grande es lo que no puedo creer y me lastima”.

Finalmente, Latorre reflexionó sobre la velocidad con la que se viralizan determinados comentarios en redes sociales y cómo pueden afectar especialmente cuando se trata de una mujer vinculada públicamente con una figura como Lionel Messi.

“Hoy en día cualquier bolu.. pone cualquier cosa en una historia o tuit y se hace una bola y sobre todo cuando es una mujer y es Messi, es muy duro”, concluyó la conductora.