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El duro mensaje de Cecilia Ce tras la polémica con Julia Mengolini por las denuncias contra Nacho Levy

En un descargo en sus redes, Cecilia Ce se refirió a la polémica con Julia Mengolini por las denuncias contra Nacho Levy

30 jun 2026, 13:50
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nacho levy cecilia ce
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Días atrás, Cecilia Ce quedó en el centro de la escena mediática tras denunciar públicamente a Nacho Levy, exreferente de La Garganta Poderosa. A través de sus redes sociales, la también conocida como Licenciada Ce relató el calvario que aseguró haber vivido durante la relación que mantuvo con el periodista. Ahora, compartió un contundente mensaje que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Julia Mengolini.

Tras el fuerte testimonio de Cecilia Ce, se desató una intensa polémica por la postura que adoptó Julia Mengolini frente a las acusaciones contra Levy. La periodista, considerada por muchos como una referente del feminismo, recibió numerosas críticas por su reacción. Entre quienes cuestionaron su actitud estuvo Sofía Monachelli, quien también denunció públicamente al referente de La Garganta Poderosa.

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En medio de la controversia, Mengolini habló en su programa Segurola, por Futurock, donde aseguró que las críticas que más le dolían eran las que llegaban "desde adentro", en referencia al movimiento feminista. Más tarde volvió a pronunciarse sobre el caso, cuestionó nuevamente el accionar de Levy y lo calificó como una "persona horrible". Sin embargo, para muchos ese descargo no alcanzó para desactivar la polémica.

En ese contexto, Cecilia Ce publicó una profunda reflexión en sus redes sociales que fue interpretada como un mensaje dirigido a la periodista. "Y si 'no las ves' (en realidad ves y no ves) es porque es realmente difícil que quien no tiene esos rasgos pueda imaginar que la otra persona esté construyendo semejante arquitectura del daño por detrás", escribió. Cerró con una frase que conmovió a sus seguidores: "Eso también duele, porque te roban la inocencia".

Mientras la polémica continúa creciendo en redes sociales y suma nuevas repercusiones, las declaraciones de Cecilia Ce y los distintos testimonios que fueron apareciendo mantienen el foco puesto sobre Nacho Levy. Por ahora, la sexóloga no avanzó con una denuncia judicial, aunque el caso sigue generando un intenso debate sobre el acompañamiento a las víctimas y el rol de quienes integran los espacios feministas frente a este tipo de acusaciones.

¿Quién es Nacho Levy, el periodista denuncia por Cecilia Ce?

Ignacio "Nacho" Levy es periodista, docente y militante social, uno de los fundadores de La Poderosa y referente de La Garganta Poderosa, la revista comunitaria nacida en 2010 que se transformó en un medio de comunicación villera con fuerte llegada nacional. Durante más de dos décadas se convirtió en una de las voces más visibles del movimiento, impulsando campañas vinculadas a los derechos humanos, la vivienda y las denuncias por violencia institucional, y construyendo a la vez una relación de cercanía con dirigentes del kirchnerismo.

Antes de su vínculo con Cecilia Ce, Levy había mantenido una relación de alta exposición mediática con la actriz y cantante Gloria Carrá, que se extendió entre 2020 y fines de 2023. Tras las acusaciones de la sexóloga, La Poderosa decidió apartarlo de la conducción de la organización mediante la activación de su protocolo de género, y el propio Levy rompió el silencio en sus redes con un descargo en el que pidió disculpas y anunció que profundizará un tratamiento por su salud mental.

     

 

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