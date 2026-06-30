El duro mensaje de Cecilia Ce tras la polémica con Julia Mengolini por las denuncias contra Nacho Levy

Mientras la polémica continúa creciendo en redes sociales y suma nuevas repercusiones, las declaraciones de Cecilia Ce y los distintos testimonios que fueron apareciendo mantienen el foco puesto sobre Nacho Levy. Por ahora, la sexóloga no avanzó con una denuncia judicial, aunque el caso sigue generando un intenso debate sobre el acompañamiento a las víctimas y el rol de quienes integran los espacios feministas frente a este tipo de acusaciones.

¿Quién es Nacho Levy, el periodista denuncia por Cecilia Ce?

Ignacio "Nacho" Levy es periodista, docente y militante social, uno de los fundadores de La Poderosa y referente de La Garganta Poderosa, la revista comunitaria nacida en 2010 que se transformó en un medio de comunicación villera con fuerte llegada nacional. Durante más de dos décadas se convirtió en una de las voces más visibles del movimiento, impulsando campañas vinculadas a los derechos humanos, la vivienda y las denuncias por violencia institucional, y construyendo a la vez una relación de cercanía con dirigentes del kirchnerismo.

Antes de su vínculo con Cecilia Ce, Levy había mantenido una relación de alta exposición mediática con la actriz y cantante Gloria Carrá, que se extendió entre 2020 y fines de 2023. Tras las acusaciones de la sexóloga, La Poderosa decidió apartarlo de la conducción de la organización mediante la activación de su protocolo de género, y el propio Levy rompió el silencio en sus redes con un descargo en el que pidió disculpas y anunció que profundizará un tratamiento por su salud mental.