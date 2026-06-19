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Ricardo Darín arrasa en Netflix con su mejor película y todos la están comentando

Esta película argentina con Ricardo Darín dejará Netflix en los próximos días. Por qué sigue siendo una de las más recomendadas.

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Ricardo Darín arrasa en Netflix con su mejor película y todos la están comentando. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín arrasa en Netflix con su mejor película y todos la están comentando. (Foto: Archivo)

"La odisea de los giles" se convirtió en una de las películas argentinas más exitosas y comentadas en Netflix de los últimos años. Sin embargo, quienes todavía no la vieron o desean volver a disfrutarla tienen una fecha límite para hacerlo. La N roja confirmó que la producción protagonizada por Ricardo Darín abandonará su catálogo el próximo 30 de junio.

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Como suele ocurrir con numerosos títulos dentro de los servicios de streaming, la salida está vinculada a acuerdos de distribución, licencias y contratos que tienen una duración determinada. Una vez cumplido ese plazo, las plataformas deben renegociar los derechos para mantener una producción disponible o, en caso contrario, retirarla de su oferta.

Por ese motivo, los usuarios de Netflix disponen de apenas unos días para descubrir o revisitar una de las historias más emblemáticas del cine argentino reciente, una película que combinó humor, drama, crítica social y una fuerte conexión con uno de los momentos más difíciles de la historia económica del país.

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"La odisea de los giles", la película argentina que se despide de Netflix

Desde su estreno en 2019, La odisea de los giles logró captar la atención del público gracias a una propuesta que mezcló entretenimiento y reflexión. La cinta fue dirigida por Sebastián Borensztein y estuvo basada en la novela La noche de la usina, escrita por Eduardo Sacheri.

La historia presentó a un grupo de vecinos de un pequeño pueblo bonaerense que decidió apostar por el futuro de su comunidad. Unidos por un objetivo común, reunieron todos sus ahorros para adquirir unos silos abandonados y poner nuevamente en marcha una cooperativa agrícola que permitiera generar empleo y actividad económica en la zona.

El proyecto representó mucho más que una simple inversión. Para cada uno de ellos significó la posibilidad de recuperar la esperanza, construir oportunidades y devolverle vitalidad a un pueblo que parecía condenado al estancamiento. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, una serie de acontecimientos cambió por completo el rumbo de sus vidas.

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De qué trata "La odisea de los giles" en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Tras perder los ahorros de su cooperativa agrícola a manos de un banquero corrupto y un abogado, un grupo de argentinos planea un atraco para recuperar lo que es suyo".

La trama se sitúa en los últimos meses de 2001, uno de los períodos más complejos de la historia argentina reciente. En ese contexto, los protagonistas depositaron cerca de 158.000 dólares en una entidad bancaria para concretar su proyecto cooperativo.

Pero apenas un día después de realizar la operación, el país ingresó en una crisis económica y financiera sin precedentes. La implementación del denominado "Corralito" limitó la posibilidad de retirar dinero de los bancos y dejó atrapados los ahorros de miles de ciudadanos.

La odisea de los giles 3

En medio de esa situación, los integrantes del grupo descubrieron algo todavía más grave. Un gerente bancario y un abogado con información privilegiada aprovecharon el contexto para quedarse con el dinero que habían reunido durante años de esfuerzo.

La película tomó así un hecho histórico ampliamente conocido por los argentinos y lo transformó en el punto de partida de una aventura cargada de tensión, humor e ingenio.

Ricardo Darín arrasa en Netflix con "La odisea de los giles"

Uno de los aspectos más destacados de la película fue la calidad de su elenco. Ricardo Darín encabezó la historia interpretando a Fermín Perlassi, el impulsor del proyecto cooperativo y principal referente del grupo de vecinos.

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Junto a él apareció Luis Brandoni, otra figura fundamental del cine y la televisión argentina, aportando experiencia, carisma y una presencia que fortaleció el relato.

El elenco principal de "La odisea de los giles" con Darín y Brandoni

  • Ricardo Darín
  • Luis Brandoni
  • Chino Darín
  • Verónica Llinás
  • Daniel Aráoz
  • Carlos Belloso
  • Marco Antonio Caponi
  • Guillermo Jacubowicz
  • Ale Gigena
  • Rita Cortese

Hasta cuándo se podrá ver "La odisea de los giles" en Netflix

La salida de La odisea de los giles ya tiene fecha confirmada. Netflix la mantendrá disponible únicamente hasta el 30 de junio, por lo que quienes aún no la reprodujeron disponen de un tiempo limitado para hacerlo.

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La noticia despertó comentarios entre los usuarios de la plataforma, especialmente entre quienes consideran a la película una de las producciones nacionales más importantes de los últimos años.

Su despedida también vuelve a poner sobre la mesa una realidad habitual en el mundo del streaming: los catálogos cambian constantemente y títulos muy populares pueden desaparecer de un día para otro debido al vencimiento de acuerdos comerciales.

Por eso, para quienes disfrutan de las historias de ingenio, justicia, amistad y revancha, esta película aparece como una de las recomendaciones más destacadas para ver antes de que abandone definitivamente la plataforma.

Mirá el tráiler de "La odisea de los giles"

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