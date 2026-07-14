La felicidad de Sofía Jujuy Jiménez en medio del Mundial al anunciar una gran noticia: "Oficialmente soy..."

Pero detrás de la felicidad por convertirse en tía, Sofía Jujuy también reveló la tristeza que sintió por no haber podido estar físicamente presente en el nacimiento. La emoción fue tan fuerte que llegó a cuestionarse incluso su propia elección de estar siguiendo a la Selección en plena competencia mundialista.

"Yo lloraba y veía el video sin parar y en medio de la emoción dije: 'La pu... madre, me estoy perdiendo el nacimiento de mi sobrino'", confesó. Luego, con total sinceridad, reconoció lo que sintió en ese instante: "No les voy a mentir, dije: 'Me chupa un huevo la Scaloneta, quería estar con mi sobrino, con mi hermana abrazándola'".

Cabe recordar que meses atrás, Sofía Jujuy Jiménez había anunciado entre lágrimas que iba a convertirse en tía y madrina, una noticia que había recibido con muchísima felicidad y expectativa.

Y aunque la distancia le impidió conocer personalmente a Beltrán en sus primeras horas de vida, todo indica que el reencuentro con su familia será uno de los momentos más esperados cuando finalice su recorrido mundialista.

Qué dijo Sofía Jujuy Jiménez tras la polémica por su reacción viral durante uno de los partidos de Argentina en el Mundial 2026

Sofía Jujuy Jiménez había quedado en el centro de la polémica durante su estadía en el Mundial 2026 luego de protagonizar un momento que rápidamente se instaló en las redes sociales. A fines de junio, la modelo compartió un video desde las tribunas del estadio de Dallas mientras alentaba con entusiasmo a la Selección Argentina en el encuentro que la Scaloneta enfrentó a Austria y una de sus frases despertó todo tipo de comentarios.

En medio de la emoción por el triunfo del equipo nacional ante los austríacos, Sofía lanzó: "Gracias pa por hacerme hincha de Argentina". La expresión, dicha en plena celebración del partido, se volvió viral y generó una gran repercusión entre los usuarios de internet.

Frente a la cantidad de comentarios que recibió, Jujuy decidió salir a aclarar la situación y explicó que sus palabras no tenían la intención que muchos interpretaron. La modelo recordó que se trataba de una referencia a otro episodio que había vivido tiempo atrás, cuando había realizado un video desde la Bombonera con la frase “Gracias pa por hacerme hincha de Boca”, que también había tenido una enorme difusión.

“No puedo creer… ¿Cómo puede ser que haya que explicar todo, todo el tiempo? Era un chiste de un video que en su momento tuvo mucha repercusión pero de repente veo mi cara en todos los portales. Chicos, era un chiste. Es obvio que estoy boludeando y riéndome de mí misma”, expresó en su descargo.

Además, la modelo recordó el difícil momento personal que atravesó luego de aquella primera viralización y contó: “Después de ese video que se hizo súper viral ahí terminé re mal de verdad, charlando con mi psicóloga. Pensando qué hice tan malo como para recibir tanta violencia y agresión”.

En ese sentido, Sofía Jujuy Jiménez reflexionó sobre las críticas que recibió y señaló: “O sea, sólo por ser mujer y estar en una cancha de fútbol que yo sé que eso también genera cierta molestia, bronca, enojo. Pero fue como un montón y la pasé muy mal”.

Sin embargo, aseguró que pudo transformar aquella experiencia y dejar atrás el mal momento: “Por suerte pude revertirla, reírme y hoy para mí eso ya pasó. Incluso hasta llegué a facturar por esa frase. Nada es tan grave, pude sacarle el peso y volver a conectar conmigo, con lo que soy".

Finalmente, la modelo reafirmó su manera de vivir las emociones y cerró: “Soy una mina intensa, manija, lo doy todo, vivo todo con mucha pasión, con mucha alegría y evidentemente a veces eso incomoda. Me seguiré riendo porque así es como elijo vivir la vida”.