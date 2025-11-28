Ricardo Darín arrasa en Netflix con una nueva serie de 6 capítulos y es la más vista del año
Esta serie argentina que arrasa en Netflix con Ricardo Darín vuelve a encender el interés mundial y ya genera teorías entre los fans.
Ricardo Darín arrasa en Netflix con una nueva serie de 6 capítulos y es la más vista del año. (Foto: Archivo)
La serie argentina que arrasa en Netflix volvió a quedar en el centro de todas las miradas durante este 2025 y va a cerrar el año convertida en una de las producciones más influyentes del catálogo. La plataforma sumó decenas de títulos exitosos, pero ninguno mantuvo su impulso como esta ficción protagonizada por Ricardo Darín, que ya despertó debates, análisis y un fenómeno internacional inesperado.
La llegada de El Eternauta reactivó el interés mundial por el contenido argentino y consolidó un escenario que pocos proyectaron. La serie estrenó a principios de año y se instaló rápidamente entre las producciones más vistas de Netflix. En este caso, el impacto fue inmediato: elogios de la crítica, entusiasmo de los suscriptores y una cadena de repercusiones que no dejó de ampliarse con el paso de los meses.
El Eternauta marcó un antes y un después en Netflix
El lanzamiento de El Eternauta generó un movimiento que sorprendió incluso a quienes participaron del proyecto. La versión dirigida por Bruno Stagnaro propuso una adaptación contemporánea que respetó el espíritu de la historieta, pero que también arriesgó en estética, ritmo y construcción de atmósferas. Los críticos destacaron precisamente esa dualidad: fidelidad narrativa y aire cinematográfico.
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Después de una nevada mortal que acaba con gran parte de la población, Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires deben resistir a una amenaza de otro planeta".
El equipo creativo trabajó sobre elementos icónicos de la novela gráfica, pero incorporó a la vez una mirada actualizada sobre la vulnerabilidad urbana, el aislamiento social y la incertidumbre global. La ambientación potenció esa sensación: calles vacías, espacios familiares transformados en zonas de peligro y una Buenos Aires irreconocible que funciona como personaje central.
El proceso de rodaje requirió varias etapas complejas, especialmente en la recreación digital de la nevada tóxica y en el diseño de los trajes que los protagonistas utilizan para desplazarse. La producción combinó efectos prácticos, CGI y escenografías masivas instaladas en puntos estratégicos de la ciudad. La ambición se convirtió en uno de los motivos por los que El Eternauta escaló en el ranking global.
Cuántos capítulos tiene la serie de El Eternauta
La duración también favoreció al consumo: seis capítulos intensos, sin relleno, con un ritmo que alterna pausas reflexivas y estallidos de acción. El boca a boca impulsó el efecto multiplicador que Netflix suele capitalizar, y la serie se mantuvo durante semanas entre lo más visto de varios países.
El elenco de El Eternauta con Ricardo Darín
Ricardo Darín
Carla Peterson
César Troncoso
Andrea Pietra
Ariel Staltari
Marcelo Subiotto
Claudio Martínez Bel
Orianna Cárdenas
Mora Fisz
¿El Eternauta tendrá segunda temporada en Netflix?
El pasado lunes 17 de noviembre, Ricardo Darín tiró una verdadera noticia bomba sobre la continuidad de El Eternauta más allá de lo que ya se sabe. Entrevistado por Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), el actor reveló que al menos habrá también una tercera parte de la exitosa serie.
“¿Tenés una agenda ya muy completa?”, fue la consulta de Mario cuando abordaron el costado laboral del actor. “Sí, está complicada, pero está todo bien”, admitió Darín de movida. Tras esa respuesta, Pergolini insistió: “¿Y el año que viene lo tenés muy cubierto ya?”, dándole paso a Ricardo para que confirmarse la segunda etapa de la serie: “Sí, con el Eternauta”.
Embed
“¿Y el otro también? ¿El 27 ya también tenés algunos proyectos?”, fue por más el conductor deOtro día perdido queriendo sacarle algún título. Algo que sin duda consiguió cuando Ricardo Darín deslizó pícaro, sabiendo que la noticia impactaría fuertemente: “Sí, porque el Eternauta no termina en la segunda temporada”.
Ante el asombro de Pergolini, Darín intentó restarle expectativa y concluyó asegurando: “De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”. Pero lo cierto es que, cuando aún no se rodó la segunda parte, confirmó que El Eternauta tendrá al menos una tercera temporada.