Ricardo Darín arrasa en Netflix con una nueva serie de 6 capítulos y es la más vista del año

El equipo creativo trabajó sobre elementos icónicos de la novela gráfica, pero incorporó a la vez una mirada actualizada sobre la vulnerabilidad urbana, el aislamiento social y la incertidumbre global. La ambientación potenció esa sensación: calles vacías, espacios familiares transformados en zonas de peligro y una Buenos Aires irreconocible que funciona como personaje central.

El proceso de rodaje requirió varias etapas complejas, especialmente en la recreación digital de la nevada tóxica y en el diseño de los trajes que los protagonistas utilizan para desplazarse. La producción combinó efectos prácticos, CGI y escenografías masivas instaladas en puntos estratégicos de la ciudad. La ambición se convirtió en uno de los motivos por los que El Eternauta escaló en el ranking global.

Cuántos capítulos tiene la serie de El Eternauta

La duración también favoreció al consumo: seis capítulos intensos, sin relleno, con un ritmo que alterna pausas reflexivas y estallidos de acción. El boca a boca impulsó el efecto multiplicador que Netflix suele capitalizar, y la serie se mantuvo durante semanas entre lo más visto de varios países.

El elenco de El Eternauta con Ricardo Darín

¿El Eternauta tendrá segunda temporada en Netflix?

El pasado lunes 17 de noviembre, Ricardo Darín tiró una verdadera noticia bomba sobre la continuidad de El Eternauta más allá de lo que ya se sabe. Entrevistado por Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), el actor reveló que al menos habrá también una tercera parte de la exitosa serie.

“¿Tenés una agenda ya muy completa?”, fue la consulta de Mario cuando abordaron el costado laboral del actor. “Sí, está complicada, pero está todo bien”, admitió Darín de movida. Tras esa respuesta, Pergolini insistió: “¿Y el año que viene lo tenés muy cubierto ya?”, dándole paso a Ricardo para que confirmarse la segunda etapa de la serie: “Sí, con el Eternauta”.

“¿Y el otro también? ¿El 27 ya también tenés algunos proyectos?”, fue por más el conductor deOtro día perdido queriendo sacarle algún título. Algo que sin duda consiguió cuando Ricardo Darín deslizó pícaro, sabiendo que la noticia impactaría fuertemente: “Sí, porque el Eternauta no termina en la segunda temporada”.

Ante el asombro de Pergolini, Darín intentó restarle expectativa y concluyó asegurando: “De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”. Pero lo cierto es que, cuando aún no se rodó la segunda parte, confirmó que El Eternauta tendrá al menos una tercera temporada.