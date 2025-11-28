Se extendió la adolescencia: la edad establecida por la ciencia que nadie esperaba

Su colega Duncan Astle, catedrático de neuroinformática, resumió el hallazgo con una comparación simple: así como las personas atraviesan distintas etapas vitales, “el cerebro también transita sus propias fases”.

Las cinco grandes etapas del cerebro

cerebros

Infancia (0 a 9 años)

Etapa de rápido crecimiento neuronal. El cerebro crea más conexiones de las que necesita y luego comienza a depurarlas para organizar su funcionamiento.

Adolescencia extendida (9 a 32 años)

Uno de los descubrimientos más disruptivos: el cerebro continúa afinando y separando sus redes internas durante más de dos décadas. En este período aumenta la “segregación”, es decir, las áreas cerebrales se vuelven más especializadas y trabajan de manera más eficiente.

Este hallazgo podría ayudar a explicar por qué muchos trastornos de salud mental emergen en estos años.

Edad adulta (32 a 66 años)

Fase prolongada de estabilidad. Las conexiones neuronales se encuentran más consolidadas y los cambios son más lentos y progresivos.

Envejecimiento temprano (66 a 83 años)

A partir de los 66 años, las redes vuelven a reorganizarse y disminuye la conectividad debido al desgaste de la materia blanca. Esta fase coincide con un mayor riesgo de patologías que afectan al cerebro, como hipertensión o enfermedades neurodegenerativas.

“Los datos muestran que la reorganización de las redes culmina hacia mediados de los sesenta”, indicó Mousley.

Envejecimiento tardío (83 años en adelante)

El último tramo implica una mayor reducción de la comunicación entre distintas áreas del cerebro. Los científicos lo describen como un “paso de lo global a lo local”: el cerebro depende más de regiones específicas para compensar la pérdida de conectividad general.