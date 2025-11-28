La desgarradora carta de Rodrigo Lussich tras la muerte de Meche Portillo con un especial pedido
Golpeado por la muerte de su productora y gran amiga Meche Portillo, Rodrigo Lussich compartió un profundo mensaje de despedida y lanzó un sincero pedido a sus seguidores.
Este jueves 27 de noviembre se conoció la triste noticia del fallecimiento deMercedes Portillo. La actriz y productora de Intrusos (América TV), íntima amiga de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, permanecía internada desde el fin de semana tras sufrir una neumonía bilateral que se complicó por una condición previa.
Lo cierto es que tanto su familia como sus amigos atravesaron horas cargadas de miedo, angustia y también esperanza, sosteniendo cadenas de oración que finalmente no alcanzaron para cambiar el final.
Así, en medio del dolor desde el momento que Meche se descompensó y la neumonía bilateral detectada la llevó a terapia intensiva, Rodrigo Lussich le escribió una desgarradora carta a su amiga de tantos años a modo de despedida que trasluce el entrañable afecto que los unía, no sólo a nivel laboral sino también en lo personal.
"Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento", escribió el conductor de Intrusos desgarrado de dolor desde su cuenta de Instagram.
Y tras confesar que así terminaba la carta que escribió, la parte que no publicó porque quiso poder leerle la parte anterior, Lussich le habló al alma de su amiga: "Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores. ¡Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos! Meche (1972 - 2025 - infinito)".
En tanto, tras tan hermosas como dolorosas palabras, el periodista agradeció el cariño recibido, los rezos y todas las palabras de aliento de estos días para su amiga. "Sé que le llegaron y acompañaron para un viaje sin sufrir", expresó al tiempo que reveló que "la hermana y la mamá de Meche tienen su celu y podrán ver, más adelante, su cuenta de Instagram @mechaline".
Fue allí que Rodrigo Lussich cerró su posteo haciéndole un pedido especial a sus casi 500 mil seguidores de Instagram para que visiten el perfil de la creadora de los ya famosos 'escandalones'. "Llenen la cuenta de mensajes que ellas las van a leer", concluyó completamente roto.
Quién era Meche Portillo, la productora de Intrusos y amiga de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares
La sorpresiva muerte de Mercedes “Meche” Portillo dejó un profundo impacto en el ambiente artístico y especialmente entre quienes trabajaban codo a codo con ella. La histórica productora de Intrusos (América TV) falleció el jueves por la noche, luego de varios días internada en terapia intensiva por una neumonía bilateral que complicó aún más su frágil estado de salud.
El 25 de noviembre, con la preocupación a flor de piel, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares habían recurrido a sus redes sociales para pedir cadenas de oración, intentando sumar fuerzas en medio de la incertidumbre.
Dentro del ciclo de espectáculos, Portillo ocupaba un rol clave. Lussich la había definido como “la cabeza detrás” de las ideas y contenidos que desarrollan desde hace seis años, y uno de sus mayores aportes fue la creación del ya clásico segmento “Los escandalones”, un momento que se convirtió en sello del programa y en uno de los favoritos del público.
Además de su trabajo en televisión, Meche formaba parte de la producción de la obra teatral Socios al desnudo, liderada por los propios conductores. Por esa razón también solía acompañarlos en las giras por distintas provincias, donde su presencia era parte indispensable del equipo.
El vínculo entre Portillo y los presentadores iba mucho más allá de lo profesional. Lussich reveló que se conocían desde hace casi tres décadas y que la sentía como una “compañera, amiga y hermana”, una persona fundamental en su vida personal y laboral.
Cuando ambos comunicadores pidieron por su recuperación, compartieron fotos de viajes recientes y momentos íntimos de amistad. En uno de esos posteos, Lussich evocó una visita juntos a Nueva York, donde Meche le confesó que allí se sentía “más libre” y “menos mirada”. El conductor recordó cómo solían caminar sin apuro por las calles de la ciudad, disfrutando de una calma difícil de encontrar en su día a día, y señaló que esos recuerdos formaban parte de una historia compartida que incluía “escenarios y pantallas”.
El día en que hicieron pública la gravedad del cuadro, Lussich explicó que la productora se había descompensado tras regresar de una actividad laboral en Jujuy. También detalló que se encontraba en terapia intensiva, intubada y asistida por un respirador, atravesando un cuadro crítico del que finalmente no pudo salir.