La desgarradora carta de Rodrigo Lussich tras la muerte de Meche Portillo con un especial pedido

Y tras confesar que así terminaba la carta que escribió, la parte que no publicó porque quiso poder leerle la parte anterior, Lussich le habló al alma de su amiga: "Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores. ¡Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos! Meche (1972 - 2025 - infinito)".

En tanto, tras tan hermosas como dolorosas palabras, el periodista agradeció el cariño recibido, los rezos y todas las palabras de aliento de estos días para su amiga. "Sé que le llegaron y acompañaron para un viaje sin sufrir", expresó al tiempo que reveló que "la hermana y la mamá de Meche tienen su celu y podrán ver, más adelante, su cuenta de Instagram @mechaline".

Fue allí que Rodrigo Lussich cerró su posteo haciéndole un pedido especial a sus casi 500 mil seguidores de Instagram para que visiten el perfil de la creadora de los ya famosos 'escandalones'. "Llenen la cuenta de mensajes que ellas las van a leer", concluyó completamente roto.

Quién era Meche Portillo, la productora de Intrusos y amiga de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

La sorpresiva muerte de Mercedes “Meche” Portillo dejó un profundo impacto en el ambiente artístico y especialmente entre quienes trabajaban codo a codo con ella. La histórica productora de Intrusos (América TV) falleció el jueves por la noche, luego de varios días internada en terapia intensiva por una neumonía bilateral que complicó aún más su frágil estado de salud.

El 25 de noviembre, con la preocupación a flor de piel, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares habían recurrido a sus redes sociales para pedir cadenas de oración, intentando sumar fuerzas en medio de la incertidumbre.

Dentro del ciclo de espectáculos, Portillo ocupaba un rol clave. Lussich la había definido como “la cabeza detrás” de las ideas y contenidos que desarrollan desde hace seis años, y uno de sus mayores aportes fue la creación del ya clásico segmento “Los escandalones”, un momento que se convirtió en sello del programa y en uno de los favoritos del público.

Además de su trabajo en televisión, Meche formaba parte de la producción de la obra teatral Socios al desnudo, liderada por los propios conductores. Por esa razón también solía acompañarlos en las giras por distintas provincias, donde su presencia era parte indispensable del equipo.

El vínculo entre Portillo y los presentadores iba mucho más allá de lo profesional. Lussich reveló que se conocían desde hace casi tres décadas y que la sentía como una “compañera, amiga y hermana”, una persona fundamental en su vida personal y laboral.

Cuando ambos comunicadores pidieron por su recuperación, compartieron fotos de viajes recientes y momentos íntimos de amistad. En uno de esos posteos, Lussich evocó una visita juntos a Nueva York, donde Meche le confesó que allí se sentía “más libre” y “menos mirada”. El conductor recordó cómo solían caminar sin apuro por las calles de la ciudad, disfrutando de una calma difícil de encontrar en su día a día, y señaló que esos recuerdos formaban parte de una historia compartida que incluía “escenarios y pantallas”.

El día en que hicieron pública la gravedad del cuadro, Lussich explicó que la productora se había descompensado tras regresar de una actividad laboral en Jujuy. También detalló que se encontraba en terapia intensiva, intubada y asistida por un respirador, atravesando un cuadro crítico del que finalmente no pudo salir.