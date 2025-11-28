Griselda Siciliani sorprende en Netflix con Envidiosa 4, la temporada final de la serie. (Foto: Archivo)
Envidiosa es la palabra clave que agitó a los fanáticos cuando Griselda Siciliani tomó por sorpresa al público al anunciar que la serie ya tiene una cuarta temporada lista enNetflix. La actriz visitó el ciclo Ángel Responde, emitido por Bondi, y terminó revelando un dato que nadie del equipo había confirmado hasta ahora.
La intérprete de Vicky compartió, casi en confidencia: "No lo sabe nadie, que hay cuarta y última temporada de Envidiosa", y completó: " Terminó y ya está hecha". Su frase encendió inmediatamente las redes y dejó entrever que el equipo había mantenido un hermetismo absoluto, incluso frente a los seguidores más atentos.
Siciliani añadió con énfasis: "Ya terminamos de hacer Envidiosa", dando a entender que todo el rodaje se concretó en secreto y sin filtraciones. Luego remató con una mezcla de emoción y orgullo: “Hay cuarta, está hecha y es una bomba. No se sabe cuándo sale al aire. La cuarta y fin. Es una locura”.
Embed
El éxito de la tercera temporada de Envidiosa en Netflix
La tercera temporada se estrenó el 19 de noviembre y, desde ese momento, se convirtió en un fenómeno imparable. La ficción de Netflix, protagonizada por Griselda Siciliani y un elenco que logró alto nivel de química en pantalla, se ubicó rápidamente en el puesto número 1 del Top 10 semanal de la plataforma en Argentina, Uruguay y Chile.
Además, la serie alcanzó el puesto número 5 del ranking global de producciones de habla no inglesa, acumulando 2.8 millones de visualizaciones en todo el mundo. Un logro que confirmó que la audiencia creció no solo en la región sino también en mercados internacionales.
Frente a este escenario, la revelación de que la cuarta temporada ya está listay que será el final sorprendió incluso a quienes daban por hecho que Netflix renovaría la serie por varias entregas más.
Embed
Pero mirá si nos iban a dejar con ESE FINAL. La cuarta y última temporada de Envidiosa está oficialmente en camino. pic.twitter.com/cPTn3RNcme
Material inédito y bloopers de Envidiosa: Temporada 3
Como parte del crecimiento exponencial de la ficción, la producción liderada por Adrián Suar decidió publicar una selección de bloopers inéditosde la tercera temporada. Este contenido mostró el costado más auténtico, espontáneo y divertido del reparto, una decisión editorial que ayudó a fortalecer la conexión emocional con la audiencia.
Los videos incluyeron miradas cómplices, errores en diálogos, risas fuera de libreto y fragmentos del detrás de escena que evidenciaron la buena energía en el set. Ese material logró viralización inmediata y potenció el interés sobre lo que podría venir en los episodios finales.
Que la cuarta temporada haya sido grabada en absoluto silencio mediático agrega un condimento adicional: si la tercera temporada funcionó gracias al humor interno y la química del elenco, el cierre promete elevar ese impacto a su máxima expresión.
Embed
Qué se sabe sobre la cuarta y última temporada de Envidiosa
Aunque GriseldaSiciliani mantuvo reserva sobre la trama, lo cierto es que encendió múltiples teorías en redes sociales. No se conocen pistas concretas, ni filtraciones del guion ni del destino de Vicky y su círculo cercano.
Lo único confirmado es que Netflix ya tiene la temporada en su poder, completamente finalizada, y que el anuncio de su fecha de estreno va a llegar en cualquier momento.
El misterio está servido: una de las ficciones más vistas de la región está lista para despedirse y, según la propia protagonista, lo hará con una definición que sorprenderá incluso a los seguidores más fieles.
Lo que sí es evidente es que Envidiosa consolidó una fórmula que combina drama, humor ácido y momentos impredecibles. Y si los dichos de Siciliani son un indicio, el final va a tener el tipo de giro que hará que los espectadores hablen durante semanas.