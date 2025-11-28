Griselda Siciliani sorprende en Netflix con Envidiosa 4, la temporada final de la serie

Además, la serie alcanzó el puesto número 5 del ranking global de producciones de habla no inglesa, acumulando 2.8 millones de visualizaciones en todo el mundo. Un logro que confirmó que la audiencia creció no solo en la región sino también en mercados internacionales.

Frente a este escenario, la revelación de que la cuarta temporada ya está lista y que será el final sorprendió incluso a quienes daban por hecho que Netflix renovaría la serie por varias entregas más.

Material inédito y bloopers de Envidiosa: Temporada 3

Como parte del crecimiento exponencial de la ficción, la producción liderada por Adrián Suar decidió publicar una selección de bloopers inéditos de la tercera temporada. Este contenido mostró el costado más auténtico, espontáneo y divertido del reparto, una decisión editorial que ayudó a fortalecer la conexión emocional con la audiencia.

Los videos incluyeron miradas cómplices, errores en diálogos, risas fuera de libreto y fragmentos del detrás de escena que evidenciaron la buena energía en el set. Ese material logró viralización inmediata y potenció el interés sobre lo que podría venir en los episodios finales.

Que la cuarta temporada haya sido grabada en absoluto silencio mediático agrega un condimento adicional: si la tercera temporada funcionó gracias al humor interno y la química del elenco, el cierre promete elevar ese impacto a su máxima expresión.

Qué se sabe sobre la cuarta y última temporada de Envidiosa

Aunque Griselda Siciliani mantuvo reserva sobre la trama, lo cierto es que encendió múltiples teorías en redes sociales. No se conocen pistas concretas, ni filtraciones del guion ni del destino de Vicky y su círculo cercano.

Lo único confirmado es que Netflix ya tiene la temporada en su poder, completamente finalizada, y que el anuncio de su fecha de estreno va a llegar en cualquier momento.

El misterio está servido: una de las ficciones más vistas de la región está lista para despedirse y, según la propia protagonista, lo hará con una definición que sorprenderá incluso a los seguidores más fieles.

Lo que sí es evidente es que Envidiosa consolidó una fórmula que combina drama, humor ácido y momentos impredecibles. Y si los dichos de Siciliani son un indicio, el final va a tener el tipo de giro que hará que los espectadores hablen durante semanas.