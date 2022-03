Juariu recordó a su papá y contó cómo se conecta con él

"Ni una sola cana. Una cabellera envidiable para sus 54. Te imagino ahora cómo serías con cara un poco de viejito pero sin ninguna cana. A veces me quedo de noche pensando una charla con él", comenzó Juariu su sentido posteo.

juariu.jpg

Y agregó: "Y me imagino sus caras, sus gestos, intento pensar qué me diría, y sobre todo hago mucha mucha fuerza para escuchar su voz, es muy difícil pero a veces se desliza esa voz en un Victoria o en una carcajada. Hoy sería su cumpleaños".

"Desde que me empecé q meter en la cocina me reencontré con el. Me conecto de una forma mágica, le ENCANTARÍA verme en un programa de cocina. El siempre Venía de trabajar (era médico) y traía bolsas cuando llegaba, y se ponía a cocinar, era su terapia, su placer del día", siguió Vicky Braier emotiva.

Y cerró: "Hacía unas paellas que dejaba a todos sus amigos y familia extasiados. A mi en esa época no me gustaban los mariscos, nunca probé una paella de mi viejo. Y todavía no me gustan los mariscos pero hoy se me antoja su paella".

juariu 1.jpg

Juariu y otro chispazo con Mica Viciconte en Masterchef Celebrity

Luego de la polémica eliminación de Paulo Kablan, Mica Viciconte y Juariu volvieron a ser protagonistas de un tenso ida y vuelta al aire en Masterchef Celebrity, Telefe.

Fue cuando Santiago del Moro le consultó a la especialista en redes si prefería que siguiera Paulo Kablan o Mica Viciconte, en lo que fue la comentada salida del periodista de policiales del reality.

"Era difícil, por los dos, la quiero mucho a Mica de verdad pero Paulo era medio padre, me daba consejos...", precisó Juariu, ante la atenta mirada de Mica Viciconte de atrás.

image.png

"Si me tenés que decir uno de los dos, un poquito más por Paulo", afirmó. A lo que el conductor acotó: "Mica cocina muy bien...". Y ahí Juariu se metió de lleno en la competencia: "Sí, era una buena competidora que se vaya".

"Después la jodida soy yo ¡Hoy te vas!", lanzó Mica Viciconte con una sonrisa mientras seguía en la preparación de su plato.