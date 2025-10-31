Julia Mengolini volvió a generar polémica con los tenistas: "No voy a pedir perdón..."

Mengolini respondió con ironía: “Los libertarios hacen un corte, como me hacen todo el tiempo, porque es parte del trabajo. ¿Y la Asociación Argentina de Tenis entra a ofenderse? ¿Colectivo estigmatizado? ¿Y por un chiste? Vamos, muchachos, seamos serios”.

Y agregó: “Nadie puede entender que el colectivo de los tenistas de elite como un colectivo estigmatizado. Estigmatizada y discriminada es otra gente, la gente vulnerable”.

La periodista también comparó la reacción del público con la que, según ella, habría tenido otra colega: “No los conozco y ellos no me conocen. Posiblemente la primera vez que me vieron fue con este corte. Si Nati J hacía este chiste no era un escándalo”. Para cerrar, insistió: “Si se ofendieron, se confirma mi hipótesis”.

En redes sociales, Mengolini ya había dado señales de que no pensaba dar marcha atrás. En X (ex Twitter), escribió: “Muchachos, era un chiste. Aunque el hecho de que se lo hayan tomado tan en serio me hace dudar... Quiero decir, como que terminan por confirmar mi hipótesis (que igual era un chiste... pero se ve que al final sí les faltaba poder de abstracción)”.