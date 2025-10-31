En vivo Radio La Red
Julia Mengolini
Tenis
Siguen los cruces

Julia Mengolini volvió a generar polémica con los tenistas: "No voy a pedir perdón..."

La periodista respondió a las críticas que despertó tras afirmar que “para ser tenista profesional tenés que ser tonto”.

Julia Mengolini volvió a pronunciarse luego de la polémica que generó al calificar como “tontos” a los tenistas profesionales, una frase que despertó el rechazo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y de figuras del deporte como Diego Schwartzman, quien sostuvo que sus expresiones fueron de "mal gusto" y sugirió que "si pide disculpas, ya está”.

Lejos de retractarse, en diálogo con Intrusos, la periodista redobló la apuesta: “Fue un chiste y si fue de mal gusto, es una cuestión de gustos”, se justificó.

En la misma línea, la conductora de Futurock continuó con su descargo: “Si a Schwartzman le pareció de mal gusto, perdón. Pero no voy a pedir perdón por un chiste que, sospecho, no ofendió verdaderamente a nadie”. Y añadió: “Se subieron a esa de ‘bardeemos a Mengolini’. No admito ese comunicado”.

El mensaje fue en respuesta a la AAT, presidida por Agustín Calleri, que el miércoles por la noche había calificado su expresión como “ofensiva, estigmatizante y contraria al espíritu de respeto que debe guiar el debate público”.

Mengolini respondió con ironía: “Los libertarios hacen un corte, como me hacen todo el tiempo, porque es parte del trabajo. ¿Y la Asociación Argentina de Tenis entra a ofenderse? ¿Colectivo estigmatizado? ¿Y por un chiste? Vamos, muchachos, seamos serios”.

Embed

Y agregó: “Nadie puede entender que el colectivo de los tenistas de elite como un colectivo estigmatizado. Estigmatizada y discriminada es otra gente, la gente vulnerable”.

La periodista también comparó la reacción del público con la que, según ella, habría tenido otra colega: “No los conozco y ellos no me conocen. Posiblemente la primera vez que me vieron fue con este corte. Si Nati J hacía este chiste no era un escándalo”. Para cerrar, insistió: “Si se ofendieron, se confirma mi hipótesis”.

En redes sociales, Mengolini ya había dado señales de que no pensaba dar marcha atrás. En X (ex Twitter), escribió: “Muchachos, era un chiste. Aunque el hecho de que se lo hayan tomado tan en serio me hace dudar... Quiero decir, como que terminan por confirmar mi hipótesis (que igual era un chiste... pero se ve que al final sí les faltaba poder de abstracción)”.

